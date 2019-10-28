بشرى عن صورتها مع عدد من المخرجات.. "فريق كرة قدم نسائي مصري يحترف فى فالينسيا"





مشاركتها في مهرجان فالينسيا



"بين بحرين"



أبطال الفيلم











عبرت الفنانة بشرى عن امتنانها الشديد بتواجدها وسط عدد من المخرجات المصريات في مهرجان فالينسيا.ونشرت بشرى، صورة تجمعها بالمخرجات، معلقة عليها: "فريق كرة قدم نسائي مصري يحترف فى فالينسيا لحين تحسن أوضاع السينما، الفريق مكون من الأستاذة المخرجة هالة خليل والأستاذة كاملة أبو ذكرى ومريم اأبو عوف ونادين خان وأمل رمسيس، حصة السينما بقت حصة ألعاب على ما يجيبوا مدرس فرنساوي".وفي سياق مختلف تشارك الفنانة بشرى في مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط المقام بأسبانيا كعضو لجنة تحكيم، وذلك بعد عودته عقب سنوات من التوقف، ويكرم هذا العام المرأة المصرية فى السينما.ويشارك الفيلم المصرى "بين بحرين" فى المهرجان كما شارك في عدة مهرجانات من قبل فى مهرجان بروكلين السينمائى وحصل فيه على جائزتى أفضل فيلم روائى، وجائزة الإنجاز الفنى فى السيناريو، وشهد عرضه الأول فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة والذى حصل فيه على جائزتى نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المُقدمة من نقابة المهن السينمائية. كما عُرض ضمن فعاليات سوق مهرجان شنغهاى السينمائى الدولي، وايضًا فى مناسبة خاصة أقامها المجلس القومى للمرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.فيلم "بين بحرين" بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، منتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وإنتاج شركة أكسير، تأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، شارك في كتابة الحوار كريم الدليل، ومن إخراج أنس طلبة.جدير بالذكر أن مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط بأسبانيا، يقام فى الفترة من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل، ويخصص هذا العام سلسلة أفلام تتناول أعمال أهم المخرجات المصريات المعاصرات، وهن، كاملة أبو ذكرى، ساندرا نشأت، أيتن أمين، مريم أبوعوف، هالة خليل، هالة لطفى، أمل رمسيس، وذلك في تكريم المرأة المصرية في السينما.