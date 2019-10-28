مروان حمدي: عماد متعب مثلي الأعلي

أعلن مروان حمدي لاعب وادي دجلة، عن كواليس انضمامه لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.





وصرح حمدي لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد، إنه علم بانضمامه للمنتخب منذ ثلاثة أيام، حيث أبلغه محمد عبد الواحد المدرب العام لوادي دجلة، أنه تلقى اتصالًا من أحمد أيوب المدرب العام لمنتخب مصر يخبره فيه باختيار مروان للانضمام للمنتخب، متابعًا بأنه تلقى اتصالًا بعد ذلك من طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب ومحمد بركات مدير المنتخب لإبلاغه بانضمامه.





وواصل لاعب وادي دجلة أنه في غاية السعادة لاختياره في معسكر المنتخب متمنيًا أن يستطيع إثبات نفسه وإقناع الجهاز الفني بقدراته، لافتًا إلى أنه رحل عن إنبي لضعفه الجسماني.





وأردف حمدي أن الأهلي حاول ضمه في إحدى فترات الانتقالات، ثم تلقى مفاوضات من المقاصة ووافق مفضلًا إياه على فرق أخرى لوجود إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للفريق وقتها، حيث اختار المقاصة لأن المهاجمين في وجود جلال كانوا يصلون باستمرار إلى مرمى المنافسين.



