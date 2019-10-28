تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي: الي يلعب معنا يتعور

خلاف الأهلي مع تركي آل الشيخ والتصالح بينهم

وكان قد دب خلاف منذ فترة طويله بين جماهير ومجلس إدارة النادي الأهلي والمستشار تركي آل شيخ ولكن خرج الأخير منذ يومين ليؤكد على أنه سيفتح صفحه جديده مع جماهير المارد الأحمر.





تركي آل الشيخ ينهي خلافه مع الأهلي

وقد نشر تركي عدة كلمات سابقة لجماهير القلعة الحمراء، مضمونها أنه لا يعاديهم،ويحترم رئيس النادي محمود الخطيب مشيرًا إلى أنه واحد من الداعمين والمحبين للأهلي.





وأعلن من قبل أنه تجاوز عن الإساءات التي تعرض لها في الماضي، مُشيرًا إلى أنه داعم لكيان النادي الأهلي ، ورافضًا التقليل من قيمة المارد الأحمر.



