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تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي: الي يلعب معنا يتعور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
السيد علي
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قام تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بتوجيه رسالة جديدة صباح اليوم إلى جمهور النادي الأهلي.

وأعلن آل الشيخ، عن شعاره بالفترة القادمة بعد تصالحه مع مجلس إدارة نادي الأهلي المصري برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ونشر آل الشيخ عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "الي يلعب معنا يتعور ده الشعار الجديد ... وافريقيا قريبة".

خلاف الأهلي مع تركي آل الشيخ والتصالح بينهم
وكان قد دب خلاف منذ فترة طويله بين جماهير ومجلس إدارة النادي الأهلي والمستشار تركي آل شيخ ولكن خرج الأخير منذ يومين ليؤكد على أنه سيفتح صفحه جديده مع جماهير المارد الأحمر.

تركي آل الشيخ ينهي خلافه مع الأهلي 
وقد نشر تركي عدة كلمات سابقة لجماهير القلعة الحمراء، مضمونها أنه لا يعاديهم،ويحترم رئيس النادي محمود الخطيب مشيرًا إلى أنه واحد من الداعمين والمحبين للأهلي.

وأعلن من قبل أنه تجاوز عن الإساءات التي تعرض لها في الماضي، مُشيرًا إلى أنه داعم لكيان النادي الأهلي ، ورافضًا التقليل من قيمة المارد الأحمر.

حيث قال عبر فيس بوك أيضاً: "لا احد يزايد علي ولا احد يقحمني في صراعاته او يصفي حساباته بأسمي ... اختلفت معهم واتشتمت امي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا ... لكن سامحت ل اننا بشر نخطئ ونصيب ... وعندما تعرض الخطيب لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جمله وتفصيل ... وعندما مرض دعوت له بشفاء ... هاذي اخلاق العرب وهاكذا تربينا ... وانا اعلن من الان اني داعم للكيان ولن اسمح بستخدام اسمي في الاساءه له !! او التقليل منه!! وبابي مفتوح ل اي دعم يحتاجه الكيان ... اتمنى ان تفهم الرساله جيدًا ... السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره".
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نادي الميريا تركي ال شسيخ اليوم الأهلي

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