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بيع لوحة إيطالية كانت مفقودة بسعر خيالي في مزاد بفرنسا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:44 ص
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بوابة الفجر
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بيعت لوحة زيتية كانت مفقودة وتعود للقرن الثالث، بقيمة 24 مليون يورو (26.6 مليون دولار) وهو ما يعادل أكثر من أربعة أمثال القيمة التي كانت مقدرة لها.

كانت اللوحة ”كرايست موكد“، التي ترجع إلى أوائل عصر النهضة، قُدرت بما يتراوح بين أربعة وستة ملايين يورو.

وقال دومينيك لو كوينت رئيس دار مزادات أكتيون في منطقة سونلي شمالي فرنسا ”عندما يُعرض عمل لفنان نادر مثل تشيمابوي، عليك أن تكون مستعدا للمفاجآت هذا أول عمل يُعرض لتشيمابوي“.

ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري، لكنها قالت إن متحفا أجنبيا كان من بين المزايدين.

وكانت اللوحة الصغيرة، التي يبلغ طولها 26 سنتيمترا وعرضها 20 سنتيمترا، معلقة لسنوات بالقرب من إناء للطهي في مطبخ عجوز فرنسية في كومبياني شمالي العاصمة الفرنسية.


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