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تعرف على موعد مواجهة برشلونة وبلد الوليد بالليجا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:14 ص
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فريق برشلونة
فريق برشلونة
السيد علي
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يحتضن ملعب الكامب نو، مواجهة برشلونة وبلد الوليد مساء غداً، الثلاثاء، في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الاسباني لكرة القدم.

موعد مواجهة برشلونة وبلد الوليد 

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والربع مساءَ بتوقيت القاهرة ، والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان من المفترض أن يلتقي البلوجرانا بريال مدريد على ملعب الكامب نو في الجولة العاشرة من الليجا في الكلاسيكو الإسباني يوم السبت الماضي، إلا أن الاحتجاجات التي تشهدها مقاطعة كتالونيا جعلت الاتحاد الإسباني يُقرر تأجيل المباراة إلى شهر ديسمبر المقبل خوفًا من العواقب المتوقعة حال إقامتها في هذه الفترة.

القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة وبلد الوليد 

وتبث المواجهة شبكة “بي إن سبورتس”  عبر قناة HD3، غداً الثلاثاء.

فيما إستعاد برشلونة الدولي الإسباني سيرجي روبيرتو، قبل مواجهة بلد الوليد، والذي إفتقد جهوه خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة. 

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المدرب إرنستو فالفيردي قاد التدريبات التي شهدت خبر جيد بعودة القائد الرابع لبرشلونة، سيرجي روبيرتو، مما يعني أنه اقترب من العودة للملاعب.

وفي نفس السياق لايزال المدافع الفرنسي أومتيتي لا يعمل مع المجموعة، حيث يتدرب الفرنسي منفردًا، علي الرغم من مشاركته أمام إيبار في الدوري، إلا أنه عانى من إصابة بالركبة مجدداً، أمام سلافيا براج بدوري أبطال اوروبا، وهي الإصابة التي يعاني منها منذ ديسمبر 2018. 

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني في ترتيب الليجا الإسبانية، برصيد 19 نقطة، ويتفوق عليه غرناطة صاحب الصدارة بفارق نقطةحيث خاض 10 مواجهات متفوقاً علي برشلونة بمباراة واحدة، بينما يتواجد بلد الوليد في المرتبة الثامنة برصيد 14 نقطة.
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