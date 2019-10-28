تعرف على أبرز تصريحات حسام البدري (فيديدو)

أجري الكابتن حسانم البدري اليوم حواراً تلفزيوني عبر فضائية (ON SPORT)، مع الإعلامي سيف زاهر حسم خلاله الجدل حول قضية شارة قيادة الفراعنة، وتحدث عن أهم العقبات والأهداف خلال الفترة المقبلة مع المنتخب الوطني.





ويستعرض الفجر الرياضي أبرز تصريحات البدري فيما يلي :





وأكد حسام البدري، على أنه لم يعترض على الترشيحات التي عرضت عليه في الجهاز الفني لمنتخب مصر عن طريق عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.





وأضاف البدري :"عرض علي عمرو الجنايني تولي عماد متعب أو محمد بركات مننصب مدير منتخب مصر، ورحبت بالعمل مع أي منهما لأنهما إسمان كبيران".





وتابع :"اتفقت مع الجنايني بعد ذلك على باقي الجهاز الفني، خاصة وأن الترشيحات المتواجدة كانت أسماء مميزة للغاية".





وواصل :"كان لدي بعض الطلبات بإضافة بعض العناصر وبالفعل رحبوا بها وأنا سعيد بالجهاز الموجود وأتمنى أن نكون على قدر المسئولية".





وأشار :"بخصوص عماد متعب هو من الناس الذين أحبهم على المستوى الشخصي، وأنا قمت بتدريبه في عمر 17 عام وكان لاعب مهم جدًا".





وأردف :"عندما تكون مدرب هناك بعض الأوقات يكون فيها صعوبات على اللاعب وفي النهاية المدرب هو من يتحملها، والمدرب من الممكن أن يحافظ على اللاعب على حساب نفسه والأيام أثبتت أنني كنت أحافظ على اللاعب، وهناك الأسماء الكثيرة غير عماد متعب".





حسام البدري: لم أشك لحظة في تولي تدريب منتخب مصر وتركيزي منصب على تحقيق الإنجازات





أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بأن لم يكن لديه أي شك لتولي تدريب الفراعنة بعد وضع إسمه ضمن الترشيحات الماضية للمدربين عقب رحيل المكسيكي خافيير أجيري.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كان لدي أمل كبير لتولي تدريب منتخب مصر، وقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسناد مهمة تدريب المنتخب مدرب وطني كانت نقطة تحول كبيرة".





وتابع :" لم يقتصر الترشيح على 4 مدربين فقط فهناك طلعت يوسف وطارق العشري ومجموعة أخرى مميزة من اللاعبين".





وواصل :"التوفيق من عند الله وتم اختياري لهذا المنصب، أي مدرب في مسيرته يتمنى أن يقود تدريب منتخب مصر وأنا أمنيتي تحققت".





وزاد :"تفكيري منصب حاليا على تحقيق الإنجازات وإسعاد الجماهير المصرية، وتحقيق الأهداف التي نسعى إليها مع الجهاز الفني".





وأضاف :"كان لدي أمل للغاية وفي الفترة الأولى تم ترشحي إسمي بشكل كبير ثم مع الكابتن حسن شحاته وبعد التغييرات كنت أعلم أن يكون هناك مناقشات ومعايير لاختيار المدير الفني".





وأشار :"لم يكن هناك أي شك لدي في حالة وضع معايير معينة للمدير الفني، وفي هذه الفترة المعايير كانت تقترب مني بشكل أكثر".





وأتم:"المسئولين عن ملف تدريب منتخب مصر كاللجنة الخماسية، ولم يكن لدي أدنى شك في تواجدي، وكان هناك بعض الإعلاميين يقومون بالاتصال بي بأنني سأكون متواجد ولم أكن أتابع ذلك، وبعدت نفسي بالسفر إلى ألمانيا أو كندا وفضلت الابتعاد عن الضغط لأن الموضوع "طول" وأقدم العذر للمسئولين لأن الأمر لم يكن سهلا ويحتاج للتداول بشكل دقيق جدا وفي النهاية كتب الله لي النصيب وإن شاء الله نكون على قدر المسئولية ونسعد الجماهير المصرية".





البدري يكشف عن حقيقة خلافه مع النادي الأهلي ويوجه رسالة لمرتضى منصور





نفى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وجود أي خلافات أو مشاكل مع مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادد محمود الخطيب.





وقال البدري :"صعب أن يكون هناك أي مشاكل مع النادي الأهلي، فهو الذي صنع إسم حسام البدري".





وتابع :"علاقتي مميزة مع الكابتن محمود الخطيب وهو أحد الأسباب التي تسببت في تولي المهمة الفنية للفريق واختيار بعض المدربين مثل فينجادا، ولم يكن هناك اتفاق، ووصل لي سر أن الكابتن الخطيب والكابتن حسن حمدي رفضا فينجادا بسبب رغبتهم في بقائي كمدرب عام".





وأضاف :"وبالتالي تم ترشيحي لقيادة الفريق فنيا وهو أمر أسعدني كثيرا ومن المستحيل أن يكون علاقة غير متوازنة أو شائبة".





وزاد :"قمت بالاتصال بالكابتن محمود الخطيب ولكنه تليفونه كان مغلق، وقمت بإرسال رسالة له عبر الواتس أب تمنيت له الشفاء.

وأشار :"إدارة النادي الأهلي تدعمني وعندما يتم ترشيح إسم ابن من أبناء النادي الأهلي فبكل تأكيد سيكون هناك دعم، والنادي الأهلي لغاية موتي لن يكون هناك شوائب أو أي مشاكل".





وأكمل :"بشكر المستشار مرتضى منصور على مساندته للجهاز الفني وتعليقه المميز على اختيار قائمة المنتخب للمعسكر المقبل خاصة بعد انضمام محمود كهربا".





وأتم :"علاقتنا بالجهاز الفني جميعا مميزة بالأهلي والزمالك وأندية مصر كلها، ونحترم الجميع، والأهلي والزمالك مهمين جدا لدعمهم سواء على مستوى الجماهير ومجالس الإدارة".





البدري: مقتنع بإمكانيات "كهربا".. وهدفي بناء فريق جديد لمنتخب مصر





تحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن اختيار محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديبوتيفو أفيس البرتغالي لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.





وأضاف :"أنا أنظر إلى مصلحة الفريق أولا، وبالنسبة لكهربا أنا مقتنع جدا بإمكانياته وهو لديه خبرات دولية كبيرة مع المنتخب".





وتابع :"في الفترة الأخيرة لا يشارك بصفة منتظمة ولكني أبني لمرحلة وفريق جديد لمنتخب مصر، وأحافظ على العناصر الكبيرة لمنتخب مصر والقادرة على العطاء".





وواصل :"أتمنى مع الجهاز الفني أن نبني جيل جديد لمنتخب مصر، ولا بد من تحقيق الأهداف".





وزاد :"ما يهمني في اتخذ أي قرار هو منتخب مصر، هناك أكثر من عنصر موجود مع المنتخب الأوليمبي فهناك بعض النواقص في الثلث الهجومي ومتواجده حاليًا مع المنتخب الأوليمبي".





وأشار :"رد فعل مسئولو الزمالك بانضمام محمود كهربا توقعت أن يكون إيجابي وهو ما حدث من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الذي أكد بأن اختيار اللاعب هو من صميم عمل الجهاز الفني".





البدري يعلن قائمة المنتخب





أعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن قائمة الفراعنة التى ستستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون ٢٠٢١.





وقرر حسام البدري أن تضم قائمة المنتخب ٣٢ لاعب خاصة، أن المعسكر ستكون فترته طويلة ويريد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رؤية جميع اللاعبين.





وشملت القائمة٣٢ لاعبًا كالتالي:





محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).





ويبدأ المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري تجمعاً مفتوحا غدا الاثنين ويستمر لمده ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين دون لاعبو الأهلي لإرتباطهم بمعسكر خارجى ودون لاعبو بيراميدز والمصري لإراباطهم بمباراة بالكونفدرالية.





ويبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر وفي حالة تعذر إقامة اللقاء الودي ستخوض المجموعة تجربتين وديتين بينهما "تراي ماتش"، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون في اختار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.





ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم ١٠ نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم ١١ قبل ٧٢ ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.





https://www.youtube.com/watch?v=gJpDzRityrM