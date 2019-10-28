Advertisements
Advertisements
Advertisements

غضب في المصري بسبب موعد إياب الكونفدرالية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:17 ص
Advertisements
فريق المصري
فريق المصري
السيد علي
Advertisements
أبدى محمد الخولي نائب رئيس المصري إنزعاجه الشديد بسبب موعد مواجهة إساب الكونفدرالية، حيث تم تحديد الثالثة عصر يوم 3 نوفمبر المقبل في برج العرب موعدًا للقاء الفريق البورسعيدي أمام بطل سيشل في إياب ملحق دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية.

وقال الخولي في تصريحات عبر فضائية صدى البلد، إن الأمن حدد الثالثة عصرًا موعدًا للمباراة لأن الاتحاد السكندري مرتبط بخوض مباراة في البطولة العربية في نفس اليوم في السابعة مساءً، مكملًا: "حاولنا التواصل مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لتعديل موعد مباراة الاتحاد لكنه رفض".

وواصل الخولي : "كان هناك اتجاهًا لإقامة مباراة العودة في سيشل بالفعل، لكن تم التراجع عنه، لقاء العودة ستقام بحضور 5 آلاف متفرج".

وأنهي حديثه : "سنتحرك بالطائرة في التاسعة إلا ربع صباح اليوم الاثنين، على أن يكون الوصول في الخامسة مساءً".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كاس الكونفدرالية الافريقية فريق المصري اليوم الاخبار اليوم

أخبار تهمك

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة bein بدون تقطيع HD

منذ حوالي 11 ساعة

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 12 ساعة

مهاجم مغربي في الطريق للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ضد توتنهام liverpool vs Tottenham hotspur مشاهدة مباراة محمد صلاح ضد توتنهام bein sport max

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ حوالي 20 ساعة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 11 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 10 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أزمة بين حسام حسن وفيتا كلوب لتغيير موعد التدريب

عامر: 4 ملاعب ممنوعة من حضور الجماهير ولا تأجيل للأهلي والاتحاد

عاجل..المصري يهدد بالانسحاب من الكونفدرالية خلال ساعات

المصري يخسر أمام الزرقا وديا استعدادا لمواجهة ماليندي

إيهاب جلال يحشد أسلحة المصري لمواجهة بطل سيشل

موعد مباراة المصري وكوت دي أور اليوم الأحد 27/10/2019 في الكونفدرالية الإفريقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

07:17 م

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

06:49 م

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

09:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status