مي سليم لـ"الفجر الفني": "فتنة" من أكثر الشخصيات التي أرهقتني نفسيا.. وهذا الحدث غير حياتي للأفضل

* أتمنى تجسيد شخصية أطفال الشوارع أو شخصية ذوي احتياجات خاصة.

* أمي هي الجندي المجهول في حياتي.

* مسلسل حواديت الشانزليزيه وافقت عليه من أول ما أتعرض عليا.

*بحب محمد رمضان وبنتي بتعشقه.

* سعيدة بالتمثيل مع إياد نصار في حواديت الشانزليزيه.

*أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز.

* أحب كارمن سليمان كثيرًا وبرامج اكتشاف المواهب مفيدة.





التقى "الفجر الفني" بالفنانة مي سليم حيث فتحت قلبها في حوار خاص معنا تحدثت خلاله عن أعمالها الفنية وعلاقتها بأبطال مسلسل حودايت الشانزليه والمواقف التي غيرت حياتها للأفضل .

ما هي أعمالك الفترة المقبلة؟

انتهيت منذ يومين من تصوير مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وهو بطولة جماعية، تدور أحداثه حول حقبة زمنية سنة 1950، من أهم الإنتاجات لشركة سنرجي وأضخمها.

وأضافت: "المسلسل تقيل أوي، فكانت الديكورات كلها لازم تتبني واللبس كله فهو إنتاج ضخم جداً جداً"، كما أني سعيدة بالشغل مع المخرج مرقص عادل فهو من الشخصيات العظيمة المتمكنة من أدوتها وعارف بيعمل ايه، بيخرج من الممثل طاقة تمثيلية كبيرة وحقيقي المسلسل أنا بشوفه بداية جديدة لمي سليم، بدور مختلف جديد تماماً مقدمتوش قبل كده ، شكل تمثيلي وأداء فيه نضج بشكل غير طبيعي، وده كان طبعًا من خلال الشغل مع مرقص عادل لما قعد معانا شهر بنحضر للمسلسل قبلها وبنحضر للشخصية، فبقى عندنا أدوتنا للشخصية متمكنين فيها.

وأكدت: "أنا حبيت شخصية (فتنة) اللي أنا بعملها في المسلسل من كتر ما اشتغلت عليها كتير جدًا جدًا مع المخرج مرقص عادل وحضرنا لها بشكل مختلف تمامًا عن أي حاجة قدمتها قبل كده، فأنا بالنسبة لي مسلسل حواديت الشانزليزيه نقلة في حياتي الفنية حقيقي، والمؤلف أيمن سليم عامل قصة مختلفة متفرعة لكل شخصية بتقدم رسالة معينة جديدة هو واللي كابتين السيناريو نهي، عاملين ٥ شخصيات مختلفين تماماً عن بعض، كل واحدة من خلالها بتقدم الطبقة بتاعتها والحكاية بتاعتها بشكل مختلف عن التاني تماماً.





حدثينا عن شخصيتك "فتنة" في "حواديت الشانزليزيه"

بالنسبة لي شخصية فتنة مقدمتهاش في أي عمل قبل كدة، فهي بنت من طبقة بسيطة، الفترة الزمنية دي أنا مقدمتهاش في أي عمل فكان عندي حماس من البداية إن أنا أشتغلها جداً، وأنا طالعة بالملاية اللف والفساتين اللي كانت في الفترة دي والحاجات دي كلها.





أخبرينا عن طبيعة علاقتك بالممثلين اللذين عملتي معهم في المسلسل؟

كانت علاقة حلوة جداً، وأنا أنبسطت جداً إني اشتغلت مع إياد، هو بصراحة ممثل ملتزم وجميل وكلهم كمان بصراحة كده، في ممثلين منهم اشتغلت معاهم قبل كده لكن في ممثلين أول مرة أشتغل معاهم، وكنت سعيدة جداً إني إشتغلت معاهم، واحنا كلنا كنا بتشتغل في العمل ده صراحة من ممثلين وديكور لتصوير لإستايلست مافيش حد متعبش في المسلسل ده.

وأكدت: "فعلاً فتنة من الشخصيات أرهقتني نفسياً، أنا بقالي ٣ أيام مخلصة التصوير مبعملش أي حاجة غير إني بحاول أخرج من الشخصية، لإني عشتها بزيادة فأرهقتني نفسيًا جدًا في كل حاجة وهي شخصية متعبة، كنت محتاجة أفصل إن مافيش فتنة تاني مافيش طريقة الكلام دي تاني، حتى طريقة الكلام في الفترة الزمنية دي كانت مختلفة تماماً، فكانت عايزة مننا مجهود تاني، حتى الأمثال زمان غير الأمثال بتاعتنا دلوقتي، وطريقة الكلام غير طريقة كلام دلوقتي، بشكر شركة سنرجي إن هي خلتني جزء من عمل مهم زي ده".





هل اعتذرتي عن أدوار في الفترة الحالية؟

أنا عارفة إني بقيت متعبة جدًا الفترة دي، أعتذرت عن حاجات كتير، وبقيت دقيقة جداً في اختياراتي، علشان بقيت بحب أعمل حاجة تكون مختلفة، فأنا محظوظة إني كنت في حواديت الشانزليزيه، مكنش ينفع أعمل حاجة 45 حلقة غير لما أبقى حاسة أنه يستحق أنك تكوني موجودة في مسلسل ٤٥ حلقة، فهو مسلسل مختلف وجديد وأتمنى في عرضه يحقق النجاح اللي إحنا متخيلينوا، لأنه كان مرهق لجميع الممثلين وجميع فريق العمل في كل شئ، للي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا.





هل ستخوضين السباق الرمضاني المقبل بأعمال درامية؟

لسه ما ستقرتش على حاجة لحد دلوقتي، يعني لسه مافيش حاجة ظهرت.





ما هي مشاريعك الغنائية القادمة؟

لسه بحضر مجموعة أغاني، علشان بقالي 3 أيام بس مخلصة تصوير مسلسل حودايت الشانزليه، وهتكون على الصيف اللي جاي أغاني سينجل، هبتدي أشتغل عليها شوية بس محتاجة إجازة علشان بقالنا 4 شهور بنشتغل، وبعد كدة إن شاء الله هبتدي أشتغل على الحاجات التانية بقى .





من الجندي المجهول في حياتك؟

أمي، هي اللي بتشجعني وبتديني دافع للأمام وهي اللي بتقعد معايا وبنحاول نختار مع بعض كل حاجة وهي أكتر حد بيشجعني وبعد أمي بنتي هي اللي بتديني طاقة إيجابية إني أقدم حاجة حلوة و إني أكون ناجحة ومتألقة في كل حاجة.





ياترى بنتك صوتها حلو أو بتعرف تمثل؟

هي بتحب تغني بس مبتغنيش عربي خالص، بس لسا صغيرة مقدرش أقول تكوين شخصيتها دلوقتي، هي بتغني لطيف بس لسا مش باين الصوت حلو ولا لأ.





ما هي المشاكل التي واجهتك في في مجال الغناء في البداية؟

مافيش حاجة معينة واجهتني، زيي زي كل الناس، بس أنا كنت محظوظة إني كنت في شركة مهمة زي شركة نجيب ساويرس، هو اللي كان بينتج لنا، ومحظوظة إن الشركة دي كانت متفهمة للمجال الفني، وكانت بتقدملنا كل الحاجات الحلوة.





من الذي أكتشف موهبتك؟

طارق العريان هو اللي أكتشفني وقدمني لشركة ساويرس، وأنا شايفة إن هم اللي ليهم الفضل عليا طبعا بعد ربنا.

أما بالنسبة للتمثيل فكان أحمد السقا، هو اللي كلمني ومن بعدها أشتغلنا مع بعض فيلم الديلر.





مواقف غيرت حياتك للأفضل؟

بنتي، هي أكتر حاجة حصلت غيرتني، خلتني بفكر أكتر، صبورة أكتر، عايزة أبقى أحسن أكتر، فالأمومة بتخلي أي حد شخص تاني، بتخليكي أهدى، بتركزي أكتر وتبقى خايفة على خطواتك أكتر، هي أكتر وأحلى خطوة حصلت لي.





ما رأيك في الأغاني الشعبية المسماة بـ"المهرجانت" ومطربيها كحمو بيكا ومجدي شطة؟

مبسمعش الحاجات دي، بس هي موجودة طبعًا منقدرش ننكر إن ده لون موجود والناس بتسمعه، بس أنا مش من الناس اللي بتتابعها.





مع أم ضد اتجاه الممثلين للغناء محمد رمضان؟

مع طبعًا، وشايفة إن أي حد عنده موهبة أو أي حاجة جديدة ومختلفة لازم يقدمها ليه لأ!؟.

وأكدت: "حبيت مافيا أوي، وبنتي بتعشقها وبتحب جداً محمد رمضان" .





من المطربين الحديثين والقدامى الذين تحبي الاستماع لهم؟

بحب أسمع عمرو دياب وحسين الجسمي وأنغام وغيرهم كتير في مصر والعالم العربي،

ومن مطرب الزمن الجميل بحب اسمغ وردة أوي وفايزة أحمدو شادية وكل الناس القدام ناس جميلة وحلوة.

نفسك تمثلي مع مين؟

مع كريم عبد العزيز، بحبه أوي وشايفة إن هو مختلف وشايفة إن هو شخص موهوب وفي كل كل أدواره مختلف، كمان بيقدم ديمًا أعمال مختلفة ومتميز جداً .

ما هو الدور الذي تتمني تقدميه؟

حاجات كتير، نفسي أقدم حاجة عن أطفال الشوارع، وممكن أعمل دور له علاقة بذوي الإحتياجات الخاصة، حاجة يبقى فيها تركيبة وتبقى حقيقة.





أبرز مواقف حدثت لكي من الجمهور ولا يمكن أن تنسيها؟

والله كل حاجة حلوة مشوفتش منهم حاجة وحشة، كل المواقف اللي حصلتلي مع الناس عمر ما في حد أزعجني أو حد ضايقني، ممكن أبقى مضايقة بس لما الناس تطلب مثلاً إنها تتصور معايا وأنا زعلانة أوعندي مشكلة، دي ضريبة الفن بقى، لكن جمهوري دايمًا بيساندني وبيعتولي هدايا، ورسائل طاقة إيجابية على إنستجرام، وممكن بيعرفوا الأخبار الحلوة قبلي كمان فأنا بحبهم أوي.





رأيك في برامج إكتشاف المواهب وفي كارمن سليمان؟

شايفة إن البرامج دي برامج مفيدة لأنها بتظهر المواهب الموجودة وبتخلي ناس كتير يا خدوا فرصتهم، وأنا بموت في كارمن سليمان بعشقها وبحبها جداً.

ما طموحك في المجال الفني سواء في الغنا أو التمثيل؟

ابقى ديمًا بقدم أعمال ليها مصداقية عند الجمهور.



