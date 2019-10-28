قائد ريال مدريد يختار بديل زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن قائد نادي ريال مدريد الإسباني قام بإختيار بديل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.

إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد

وأشارت شبكة "دياريو جول" الإسبانية أنه بالرغم من استقرار وضع زيدان في ريال مدريد عقب مواجهة جلطة سراي بدوري أبطال أوروبا ولكن لا ينوي النادي الاعتماد عليه في المستقبل.

وكان من ضمن المرشحين لخلافة زيدان في حالة رحيله عن ريال مدريد هو البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي أنطونيو كونتي.

راموس يرفض عودة مورينيو

وذكرت الصحيفة أن سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد رفض نهائيا عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق من جديد.

راموس يختار بديل زيدان

كما أكدت الصحيفة أن راموس اقترح أن يتولى ماسيميليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس السابق مهمة تدريب نادي ريال مدريد في حالة رحيل زيدان.

ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.