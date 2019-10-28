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زيزو مفاجئة البدري في قائمة كينيا وجزر القمر.. ماذا قدم نجم الزمالك قبل الإنضمام للمنتخب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:23 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن قائمة المنتخب التي تستعد لخوض معسكر نوفمبر القادم، والذي سيتخلله مباراتان رسميتين أمام كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وضمت القائمة 32 لاعب للدخول في معسكر مغلق بداية من اليوم الاثنين، علي أن ينضم لاعبو كل الفرق الذى تم إستدعائهم عدا لاعبو الأهلي وبيراميدز والمصري.


ودخل أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك قائمة حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر، لأول مرة، ويعد زيزو أحد اللاعبين الذي لفتوا الأنظار خلال الفترة الماضية مع الأبيض خلال بطولة الدوري المصري وكأس مصر.

ماذا قدم أحمد سيد زيزو مع الزمالك قبل الإنضمام لمنتخب مصر

وتعاقد نادي الزمالك مع أحمد سيد زيزو خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، قادماً من فريق مورينسي البرتغالي، بعدما تم إنتهاء تعاقده وكان اللاعب قد خاض عدة تجارب إحترافيه من بينها ليرس البلجيكى رغم صغر سنه، فاللاعب يبلغ 23 عام فقط.

وشارك زيزو مع نادي الزمالك الموسم الماضي ببطولة الدوري وشارك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية التي حققها الزمالك تحت قيادة المدرب السويسري السابق كريستيان كروس، وبدأ زيزو أساسياً مع المدير الفنى الحالي للزمالك الصربي ميتشو سريدوفيتش ويعد أحد العناصر الأساسية للفريق وتوج ببطولة كأس مصر والتى فاز بها الزمالك على بيراميدز بثلاثيه دون رد، وشارك زيزو هذا الموسم في ال 4 مباريات التي خاضها الزمالك ببطولة الدوري وسجل هدفين كانوا أمام مصر المقاصة والمقاولون العرب، كما شارك مع الفريق في الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


قائمة منتخب مصر إستعداداً لمعسكر كينيا وجزر القمر

وقرر حسام البدري أن تضم قائمة المنتخب ٣٢ لاعب خاصة، أن المعسكر ستكون فترته طويلة ويريد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رؤية جميع اللاعبين.
 

وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).
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