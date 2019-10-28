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ليفاندوفسكي يهدد صلاح وميسي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:09 ص
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ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
حسام مجدي
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بدأ البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونخ الألماني في تهديد عرش كبار قارة أوروبا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

ليفاندوفسكي يحطم الأرقام القياسية

وكان ليفاندوفسكي قد سجل هدف أمس السبت 26 أكتوبر من هدفي نادي بايرن ميونخ في مرمى يونيون برلين بالدوري الألماني.

وحطم ليفاندوفسكي العديد من الأرقام القياسية بهدفه أمس في مرمى برلين حيث أصبح أول لاعب في الدوري الألماني يسجل في أول 9 مباريات بالموسم.

كما أصبح روبرت أول لاعب فى تاريخ الدورى الألمانى يسجل 13 هدفًا فى أول 9 جولات وبإجمالى 215 هدفًا فى الدورى.

وسجل ليفاندوفسكي فى أول 3 مباريات لنادي بايرن ميونخ فى بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 5 أهداف.

وأصبح ليفاندوفسكي أيضا هو لاعب بايرن ميونخ الوحيد الذي يسجل للمباراة الثالثة عشر على التوالي.

ليفاندوفسكي يهدد صلاح وميسي

وكشفت العديد من التقارير الصحفية أن روبرت ليفاندوفسكي أصبح يهدد عرش الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة والمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول.

وأكدت التقارير أن ليفاندوفسكي سجل حتى الآن 22 هدف في 18 مباراة خاضها حتى الآن خلال هذا الموسم مع منتخب بلاده ونادي بايرن ميونخ واقترب بشده من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي متفوقا على كبار أوروبا.

ترتيب نادي بايرن ميونخ قي الدوري الألماني

ويتواجد نادي باير ميونخ في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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