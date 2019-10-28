الأهلي يقرر تطوير أرضية التتش

يسعي النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب في توفير كل إحتياجات الجهاز الفتى للنادي الأعلي بقيادة السويسري، رينيه فايلر، من أجل توفير مناخ للنجاح داخل الفريق الأول لكرة القدم.





وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي، من إدارة الفريق تطوير ملعب مختار التتش بالجزيرة والذي يقوم النادي بالتمرين عليه يومياً، وتطوير أرضيته، خاصة وأن هناك إصابات بسبب أرضية الملعب.





وأفادت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي فتح خطوط إتصال مع شركات عالميه من أجل تطوير أرضية ملعب مختار التتش بالجزيرة من أجل الحد من إصابات اللاعبين.





ويتفاوض النادي الأهلي خلال الفترة الحاليه مع عدد من الشركات العالمية لصيانة الملعب وأرضيته، وإستغلال فترة التوقف بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.





ويستعد محمد محمود لاعب وسط الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء عملية الرباط الصليبي والذي سيجريها اللاعب خلال الأسبوع الجاري، بعد إصابته في مران الأهلي، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن صفوف الأهلي لمدة تتراوح من 6 إلي 9 أشهر حتى التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.



