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أحمد موسى يفجر مفاجأة: هذا ما ستفعله أمريكا في جثة أبوبكر البغدادي (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:54 ص
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بوابة الفجر
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توقع الإعلامي أحمد موسى، أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، بإلقاء جثة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في البحر، مثلما فعلت مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بإلقاء جثته في البحر حتى لا يعرف أحد من مؤيديه مكانها.


وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن جثة أبوبكر البغدادي موجودة في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في العراق بعدما استطاع غارة أمريكية النيل منه وقتله.


وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو السبب في تأجيل عملية قتل البغدادي بعدما قام باجتياح سوريا من أجل الاستيلاء على بعض الأراضي السورية.
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