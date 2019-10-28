Advertisements
Advertisements
Advertisements

مرتضي منصور: مجلس الأهلي سعيد بما أتعرض له

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:37 ص
Advertisements
الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور
السيد علي
Advertisements
شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً شرساً علي نظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته، على خلفية السباب الذي يتعرض له، متهمًا مسئولي القلعة الحمراء بالتحريض ضده.

وصرح مرتضي منصور خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية الحديث اليوم: "مجلس الأهلي سعيد بما يحدث تجاهي من هجوم عنيف، لا تتصوروا اننا لا نعلم من وراء كل هذا، هما يحرضون هؤلاء الناس ضدي".

وتابع منصور: "وزير الشباب والرياضة لم يمنحنا أو لنادي الزمالك أي مليم، غير صحيح انني حصلت على رشوة من وزير الشباب والرياضة 6 مليون جنية حتى لا أهاجمه".

وأكد خلال حديثه: "إذا كان هناك شيك خرج من الوزارة سأعتزال رئاسة النادي وأجلس في بيتي دون رجعه".

وعن قائمة الفراعنة المعلنة اليوم علق منصور قائلاً: "كان يجب انضمام محمد عبد الغني لمنتخب مصر مع الخمس لاعبين المنضمين لمعسكر نوفمبر، ولكن وارد أن يكون تم استبعاده لأنه كان مصابًا، وعمر السعيد ايضأ".

وواصل : "لا نريد أن نتحدث عن اختيارات المدير الفني، أحب حسام البدري كنت أريده قبل ذلك مدير فني للزمالك، هو رجل محترم."

وأردف رئيس الزمالك: "لدينا من اللاعبين في الفريق ما يكفي، سنتعاقد مع لاعب خط وسط بسبب إصابة محمود عبد العزيز، وأرسلت تذاكر لكاسونجو لكي يأتي لنادي الزمالك ويتدرب مع الفريق بعد أن تم فسخ تعاقده مع الوداد المغربي".

وفي سياق منفصل هاجم منصور المهندس هاني أبوريدة رئيس إتحاد الكرة المستقيل: "عندي الكثير من الكلام ما يجعلك تجلس في بيتك".

وأنهي منصور حديثه: "لولا وجودي في الزمالك لهبط الفريق للدرجة الثانية، الزمالك له درع وسيف وكل مواقفي السياسية ادفع ثمنها داخل الزمالك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميتشو كرة القدم كاسونجو ط اليوم المنتخب الوطني اليوم الخطيب ومرتضى منصور الأهلي

أخبار تهمك

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة bein بدون تقطيع HD

منذ حوالي 10 ساعات

مهاجم مغربي في الطريق للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 10 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ضد توتنهام liverpool vs Tottenham hotspur مشاهدة مباراة محمد صلاح ضد توتنهام bein sport max

منذ حوالي 10 ساعات

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

إسماعيل سليم لـ"الفجر الرياضي": لم أهاجم مرتضى.. والكل يعرف تاريخ وقيمتي

مرتضى منصور: "كفاية متاجرة".. لم أهاجم الخطيب

مرتضى منصور للفجر الرياضي: سنتعاقد مع مدير فني عالمي بمساعدة تركي آل الشيخ

مرتضى منصور يسلم "سيديهات" ممدوح عباس لـ "السيسي"

الزمالك يحدد سعرا خرافيا لبيع أحمد الشناوي لبيراميدز

تعرف على سبب أزمة مرتضى منصور مع مجلس إدارة الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

07:17 م

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

06:49 م

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

07:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status