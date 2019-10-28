مرتضي منصور: مجلس الأهلي سعيد بما أتعرض له

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً شرساً علي نظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته، على خلفية السباب الذي يتعرض له، متهمًا مسئولي القلعة الحمراء بالتحريض ضده.





وصرح مرتضي منصور خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية الحديث اليوم: "مجلس الأهلي سعيد بما يحدث تجاهي من هجوم عنيف، لا تتصوروا اننا لا نعلم من وراء كل هذا، هما يحرضون هؤلاء الناس ضدي".





وتابع منصور: "وزير الشباب والرياضة لم يمنحنا أو لنادي الزمالك أي مليم، غير صحيح انني حصلت على رشوة من وزير الشباب والرياضة 6 مليون جنية حتى لا أهاجمه".





وأكد خلال حديثه: "إذا كان هناك شيك خرج من الوزارة سأعتزال رئاسة النادي وأجلس في بيتي دون رجعه".





وعن قائمة الفراعنة المعلنة اليوم علق منصور قائلاً: "كان يجب انضمام محمد عبد الغني لمنتخب مصر مع الخمس لاعبين المنضمين لمعسكر نوفمبر، ولكن وارد أن يكون تم استبعاده لأنه كان مصابًا، وعمر السعيد ايضأ".





وواصل : "لا نريد أن نتحدث عن اختيارات المدير الفني، أحب حسام البدري كنت أريده قبل ذلك مدير فني للزمالك، هو رجل محترم."





وأردف رئيس الزمالك: "لدينا من اللاعبين في الفريق ما يكفي، سنتعاقد مع لاعب خط وسط بسبب إصابة محمود عبد العزيز، وأرسلت تذاكر لكاسونجو لكي يأتي لنادي الزمالك ويتدرب مع الفريق بعد أن تم فسخ تعاقده مع الوداد المغربي".





وفي سياق منفصل هاجم منصور المهندس هاني أبوريدة رئيس إتحاد الكرة المستقيل: "عندي الكثير من الكلام ما يجعلك تجلس في بيتك".



