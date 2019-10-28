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اليوم.. معارضة تامر عاشور على حكم حبسه بتهمة التهرب الضريبي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:21 ص
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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تنظر اليوم الاثنين محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس جلسة محاكمة الفنان تامر عاشور في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيًا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".


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