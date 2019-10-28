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لميس الحديدي تتعرض لموقف محرج على الهواء (فيديو)
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:33 ص
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تعرضت الإعلامية لميس الحديدي، إلى موقف محرج على الهواء، خلال برنامج "القاهرة الآن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، لأنها لم تستطيع التعامل مع التابلت قائلة: "مش عارفة أجيب الأسئلة، الحاجات دي معقدة بالنسبة لي".
جاء ذلك خلال استضافتها الفنان كريم عبدالعزيز، واستعراضها عدد من
رسائل القراء، ووجهت له رسالة قائلة: "خد البتاع دا بص عليه، أنا محتاسة،
إحنا بنحاول نوصل للشغل"، وحاول عبدالعزيز الحصول على التابلت لترد لميس
قائلة: "دا بتاعي لو سامحت".
وقام الفنان كريم عبدالعزيز، بمساعدة لميس الحديدي في قراءة الرسائل
القادمة عبر التابلت.
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