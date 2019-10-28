شاب يقتل طالب بالمنيا بسبب البلياردو

شهدت قرية بني خالد التابعة ادريا لمركز ومدينة ملوى بالمنيا حالة من الغضب بعدما لقى طالب يدعي على محمود عبد العزيز، 22 عاما أحد أبناء القرية مصرعة على يد شاب، وأطلق رواد التواصل الاجتماعي من أهالي القرية على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك هاشتاج بعنوان #شهيد_الشهامة على غرار قضية راجح ومحمود البنا مؤكدين أن سبب طعنة على يد آخر بأنه كان يدافع عن فتاه كانت قد تعرضت لمعاكسة من قبل آخر يدعى أيمن.



وعلي جانب آخر، فور انتقال قوات الأمن تبين وقوع مشاجرة بين "أيمن أ س" "طرف أول"، و" علي محمود" طالب جامعي بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا "طرف ثان"، طعن خلالها الأول الطرف الثاني بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته أثناء ممارستهم لعبة البلياردو حدثت مشادة فيما بينهم أودت بحياة على متأثرًا بإصابته.



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي تمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وجار تحرير محضر بموجب الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة العامة للتحقيق.