Advertisements
Advertisements
Advertisements

مرتضي منصور يرد على رحيل ميتشو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
Advertisements
مرتضي منصور
مرتضي منصور
السيد علي
Advertisements
علق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحديث علي مصير الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وصرح مرتضي منصور خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية الحديث اليوم، أن ميتشو يسير بشكل جيد مع الفريق ومستمر لنهاية الموسم ، رافضا أى حديث عبر السوشيال ميديا عن مصير ميتشو.

ورفض مرتضى منصور الحديث إهتمامات الفريق الكروي بأي صفقة في يناير المقبل، عقب إرتباط بعد الأسماء بالزمالك خلال الأيام الماضية.

 وقال منصور :"الفريق لديه نن اللاعبين ما يكفى، وأى حديث حالى عبر الاعلام عن تفاوض الزمالك مع لاعبين هو غير صحيح.

وتطرق مرتضي للحديث عن مصير اللاعب الكونغولى كاسونجو، حيث قال: " الفريق سيعود للتدريبات وسيستفسر من اللاعب عما حدث فى المغرب.

وأنهي منصور تصريحاته:" أنه سيقوم  ببحث مصير كاسونجو خلال الفترات القادمة، ومعرفة إحتياجات الفريق، ومتطلباته لحسم أمر اللاعب نهائياً. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور اليوم المنتخب الوطني اليوم الزمالك

أخبار تهمك

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

مهاجم مغربي في الطريق للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 9 ساعات

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ضد توتنهام liverpool vs Tottenham hotspur مشاهدة مباراة محمد صلاح ضد توتنهام bein sport max

منذ حوالي 10 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة bein بدون تقطيع HD

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 8 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

هاني زادة يكشف مصير "كهربا وفتحي" مع الزمالك

عاجل.. الزمالك يحسم مصير كاسونجو مع الفريق

جروس يحسم مصير كاسونجو مع الزمالك

الجلسة الأولى بين مرتضى منصور وميتشو

رئيس الزمالك: نفكر في التعاقد مع ميتشو منذ أكثر من عامين

تعرف على رسالة مرتضى منصور لميتشو وثنائي الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

07:17 م

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

06:49 م

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

07:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status