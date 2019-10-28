"هو طول وأنا زي ما أنا".. تعليق كوميدي لأحمد حلمي على صورته مع حماقي بعد 13 عاما







مبادرة دكان الفرحة

على صعيد أخر نشر الفنان أحمد حلمي مجموعة من الصور بمبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " .



وعلق حلمي عليها قائلًا: "امبارح حضرت حفل إطلاب مبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية .



وتابع قائلاً : تحت إشراف صندوق تحيا مصر ، والحقيقة اتبسطت جدآ جدآ وبقول للعرسان ألف ألف مبروك ويارب يسعدهم في حياتهم ، ويرزقهم الذرية الصالحة وتحيا مصر.



تضم مبادرة دكان الفرحة العديد من الفتيات ، وتشمل جميع تجهيزات الزواج بأكملها لكل عروس منهم .



أشهر أفلام أحمد حلمي

قدم الفنان أحمد حلمي العديد من الأفلام منها : هروب إضطراري ، صنع في مصر ، جعلتني مجرمآ ، عسل اسود ، إكس لارج ، أسف على الإزعاج ، كدة رضا ، ميدو مشاكل ، سهر الليالي ، عبود على الحدود.



وقدم أيضا العديد من المسلسلات التليفزيونية منها : لحظات حرجة ، العملية ميسي ، الجماعة ، حلم العمر كله ، ناس ولاد ناس ، دمعة على خد الزمن ، السندريلا.









نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر" صورتين تجمعه بالفنان محمد حماقي.وعلق حلمي، تعليقًا كوميديًا على الصورتين قائلًا: ‏الصور الأولى من ١٣سنة والفرق الوحيد بين الصورتين ان حماقي طول وأنا فضلت زي ما أنا".تعليقات الجمهوروعلق أحد المتابعين: "الحب كله في صورة واحدة ، ودايمآ برنس إنت يا حلمي وكده قمر وكدة قمرين يا حلمي".