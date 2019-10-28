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شاهد.. صورة نادرة تجمع بين محمد رجب والزعيم عادل امام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعاد الفنان محمد رجب، نشر صورة قديمة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وظهر فى الصورة بصحبة الزعيم عادل إمام، كما نشر صورة أخرى من العرض الاول لفيلم "كلاشنكوف".

ونالت الصورة إعجاب الجمهور، حيث علق أحد المتابعين:" من أكتر أفلامك اللى بحبها"، فيما علق آخر :"مهما شوفت الفيلم مش بزهق منه"
وعلق آخر على الصورة التي جمعته بعادل إمام قائلًا: "الزعيم".

"الأخ الكبير"
من ناحية أخرى يستعد "رجب" الفتره المقبلة لتصوير مسلسله الجديد "الأخ الكبير" الذى سيشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

وانتهى مؤلف المسلسل أحمد عبد الفتاح، من كتابه 25 حلقة، حيث يواصل حاليًا، كتابة باقى حلقات المسلسل التى تتكون 45 حلقة.

وبدأ مخرج المسلسل إسماعيل فاروق، فى معاينة أماكن التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامى، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

قصة المسلسل
يقدم نوعا من الدراما الشعبيه حيث يظهر بدور شاب فقير يعمل سائقا ويواجه تحديات الحياة إذ يمر بأكثر من أزمة يحاول التغلب عليها.

ويخوض "رجب" فى "الأخ الكبير" أولى تجاربه فى أعمال الـ45 حلقة، ليعود رجب إلى اللون الشعبى مرة أخرى، والذى قدمه فى السينما خلال فيلمى "سالم أبو أخته" بمشاركة حورية فرغلى وأيتن عامر وتم عرضه عام 2014 .

آخر أعماله
يذكر أن آخر أعماله السينمائية هوا فيلم "بيكا "الذى قدمه العام الماضى .

وتدور قصة الفيلم حول شخصية "مصطفى"، الذى يجسده محمد رجب، يعمل باحثًا فى أدوية السرطان والإيدز، وتعلم منظمة دولية أن هناك باحثا مصريا لديه بحث يخلص البشرية من هذه الأمراض، فتحاول خطفه، فيضطر مصطفى للهرب، والتظاهر بفقدان الذاكرة، ويعيش داخل "مقلب زبالة وخردة"، لحين الانتهاء من البحث العلمى، ومع تصاعد الأحداث ينتهى مصطفى من البحث، ويعلم أصدقاؤه بالأزمة التى يتعرض لها، ثم يبلغون الأمن لمحاولة الحفاظ على حياته، ويتم القبض على المنظمة فور علمها.

فيلم "بيكيا" بطولة محمد رجب، وآيتن عامر، ومحمد لطفى، وميرنا جميل، وآخرون، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج محمد حمدى.


شاهد.. صورة نادرة تجمع بين محمد رجب والزعيم عادل امام
شاهد.. صورة نادرة تجمع بين محمد رجب والزعيم عادل امام
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