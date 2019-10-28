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برشلونة يقترب من حسم مصير نجمه

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:12 ص
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فالفيردي
فالفيردي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية اسبانية أن مسؤولي برشلونة سيجتمعون لحسم مصير نجم الفريق الشاب ريكي بويج.
وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن مسئولي برشلونة اجتمعوا من أجل مناقشة ما إذا كان سيستمر ريكي بويج مع برشلونة ب أم سيرحل في إعارة إلى أحد الأندية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بويج من أهم الوجوه الشابة في برشلونة وشارك في الموسم الماضي في بعض المباريات مع الفريق الأول، ولكنه لم يحظى بفرصة التواجد مع الفريق في هذا الموسم حتى الآن وتبدو المأمورية صعبة في ظل وجود العديد من الخيارات أمام المدرب إيرنستو فالفيردي.

واستدعى فالفيردي بويج للفريق الأول وأشركه في المباراة أمام هويسكا في الدوري مع قرب نهاية الموسم الماضي علماً أن مشاركته الأولى مع البرسا كانت في يونيو 2018 في المباراة أمام كولتورال ليونيزا في مسابقة كأس إسبانيا لكن مشاركته في المباريات التحضيرية للموسم الحالي في الصيف الماضي تركت انطباعاً ممتازاً عما يمكن أن يقدّمه بويج رغم سنه الصغير مع الفريق الأول.

رغم ذلك فإن فالفيردي فضّل أن يستمر بويج في فريق برشلونة ب لحصوله على وقت كاف في اللعب ونظراً لوجود تخمة في لاعبي في وسط الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم أما بويج فيعتبر نفسه لاعباً للفريق ب لكنه جاهز عندما يطلبه فالفيردي.

ومن المتوقّع أن تُمنح الفرصة أكثر لبويج هذا الموسم إلى جانب ميسي ورفاقه باعتبار أن لاعبي برشلونة بإمكانهم اللعب للفريق الأول حيث من الممكن رؤيته في مباريات الكأس مثلاً أو في بعض مباريات الدوري وهذا الأمر يتأكّد مع احتفاظ برشلونة بلاعبه الشاب وعدم إعارته إلى فريق آخر.
وبالفعل فإن بويج يواصل إبداعاته مع الفريق الثاني لبرشلونة.

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ميسي كرة القدم فالفيردي اليوم برشلونة اليوم الدوري المصري

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