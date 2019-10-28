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كندة علوش تخطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصورة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:21 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات العالمى "إنستجرام".

وجذبت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها المميز، حيث أطلت على جمهورها ببدلة كلاسيك "رمادية"، والقليل من الميك أب يظهر جمالها، وبعض الاكسسوارات.

بدايات كندة
درست كندة الأدب الفرنسي، لكنها لم تكتفى بذلك فدراسة النقد المسرحي، كما لم تكتفى بكونها ممثلة بل عمت كمخرج ومخرج مساعد فى بعض الأعمال

مواقفها السياسية
اشتعلت الأزمة السورية في 2011 وذلك بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير فى مصر، وأعلنت كندة داعمها للمعارضة منذ بدايتها، ومن هنا غادرت مضطرة بلدها سوريا إلى مصر.

حياتها كندة الأسرية
- تزوجت من الكاتب والسيناريست فارس الذهبي، لكنهما انفصلا بعد زواج دام 8 سنوات.

- جمعت علاقة حب بينها وبين الممثل المصري عمرو يوسف وتزوجا، ورزقا بابنتهما حياة.

أعمالها
شاركت كندة في عدة أعمال سورية ومصرية، وكانت أعمالها المصرية موفقة جدا.

 من هذه الأعمال مسلسلات أهل كايرو، و نيران صديقة و كان من ضمن فريق الممثلين عمرو يوسف، و حجر جهنم، و دلع بنات.
إضافة إلى أفلام هيبتا، ولا مؤاخذة.

غيابها عن دراما 2018
غابت "علوش"عن الموسم الدرامي لمسلسلات رمضان 2018، واكتفت فقط بمتابعة مسلسل "طايع" الذي قام ببطولته زوجها عمرو يوسف، حيث كانت تنشر الكثير من التعليقات على الأحداث وتتبادل النقاش مع النجوم

وكانت أحدث أعمالها فيلم "الأصليين" الذي شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.

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