Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشناوي يكشف حقيقة عرض مانشستر يونايتد (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:46 ص
Advertisements
الشناوي
الشناوي
السيد علي
Advertisements
عقب حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، على ترشيحه للانضمام لأكثر من ناد أوروبي خلال الفترة الماضية.

وأكد الشناوي في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة أون سبورت، تابعها الفجر الرياضي: "ترشيحي للانضمام لأكثر من ناد أوروبي يعد شرف بالنسبة لي، ولكن بالنسبة لي يجب أن يأتي العرض عن طريق إدارة الأهلي فقط وليس من أي طرف آخر".

وواصل الشناوي: "إذا رفضت إدارة الأهلي عرض مقدم لاحترافي لن أعترض على قرارها؛ أنا لاعب في الأهلي والإدارة وحدها من تحدد القرار".

وأكمل حارس الأهلي: "حسام البدري هو سبب رئيسي في انضمامي للأهلي وظهوري مع الفريق، إنه مدرب كبير وقادر على إعادة الأمجاد للمنتخب المصري مجددًا".

وأكمل حارس الفراعنة: "أسعى لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، ثم قيادة منتخب مصر للفوز بأمم إفريقيا المقبلة".

وعاد للحديث عن البدري قائلاً: "البدري قادر على تحقيق الإنجازات مع منتخب مصر، وهناك حالة رضا من اللاعبين بكل تأكيد".

وكانت قد ربطت بعض التقارير الصحفية محمد الشناوي بالانتقال لأكثر من نادٍ في أوروبا خلال الفترة المقبلة؛ وكان آخرها تقرير صحيفة برمنجهام لايف، والتي ربطته بالانضمام لمانشستر يونايتد.

طلب خاص من البدري لمدير المنتخب 

وفي سياق أخر، طلب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر طلب خاص من محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، أمس من أجل مساعدته في تقييم اللاعبين، خلال الفترة الماضية، قبل الدخول في معسكر مغلق اليوم.

وطلب حسام البدري من مدير المنتخب تجهيز التقارير الخاصة بالمنتخب والتي سبق وقدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيري مدربي الفراعنة السابقين عن فتراتهم، ويرغب الجهاز الفني للمنتخب في الاطلاع على التقارير التي قدمها مدربي المنتخب السابقين للاطلاع عليها بشكل عام.

قائمة منتخب مصر إستعداداً لمعسكر كينيا وجزر القمر

وقرر حسام البدري أن تضم قائمة المنتخب ٣٢ لاعب خاصة، أن المعسكر ستكون فترته طويلة ويريد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رؤية جميع اللاعبين.

وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الإولي والثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.


https://www.facebook.com/OnSportEgypt/videos/1171204476411112/UzpfSTE0ODcwNjI3ODA6Vks6MzA4MTYyOTA2NTE4NDQ5NQ/?multi_permalinks=3081629065184495¬if_id=1572219887780969¬if_t=group_activity
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كرة القدم دوري ابطال افريقيا اليوم الشناوي الأهلي

أخبار تهمك

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 8 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ضد توتنهام liverpool vs Tottenham hotspur مشاهدة مباراة محمد صلاح ضد توتنهام bein sport max

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

فاروق الباز يروي قصة النيزك الذي ضرب الأرض وحجب عنها الشمس (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البدري يحسم الجدل حول شارة قيادة منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

مهاجم مغربي في الطريق للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة مانشستر يونايتد 2 - 1 آرسنال (فيديو)

مانشستر يونايتد يدرك التعادل أمام آرسنال 1-1 (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإف سي أستانا 1-0 (فيديو)

مورينيو: يكشف حقيقة تلقي عروض من أندية سعودية

عاجل.. حقيقة انتقال محمد الشناوي إلى عملاق الكرة الإنجليزية

هل ينتقل محمد الشناوي إلى صفوف مانشستر يونايتد؟.. الصحف الإنجليزية تجيب 

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

07:17 م

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

06:49 م

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

07:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status