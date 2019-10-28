الشناوي يكشف حقيقة عرض مانشستر يونايتد (فيديو)

عقب حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، على ترشيحه للانضمام لأكثر من ناد أوروبي خلال الفترة الماضية.





وأكد الشناوي في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة أون سبورت، تابعها الفجر الرياضي: "ترشيحي للانضمام لأكثر من ناد أوروبي يعد شرف بالنسبة لي، ولكن بالنسبة لي يجب أن يأتي العرض عن طريق إدارة الأهلي فقط وليس من أي طرف آخر".





وواصل الشناوي: "إذا رفضت إدارة الأهلي عرض مقدم لاحترافي لن أعترض على قرارها؛ أنا لاعب في الأهلي والإدارة وحدها من تحدد القرار".





وأكمل حارس الأهلي: "حسام البدري هو سبب رئيسي في انضمامي للأهلي وظهوري مع الفريق، إنه مدرب كبير وقادر على إعادة الأمجاد للمنتخب المصري مجددًا".





وأكمل حارس الفراعنة: "أسعى لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، ثم قيادة منتخب مصر للفوز بأمم إفريقيا المقبلة".



