كريم عبد العزيز: "معرفش أعيش طول اليوم أون لاين.. والسوشيال ميديا مش بتحبني"





إيه وصحيت أمتي؟".

كراهيته للسوشيال ميديا





"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

يذكر أن النجم كريم عبد العزيز يستعد لطرح فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والمقرر طرحه فى إجازة نصف العام المقبل ، والفيلم من بطولة كلا من " كريم عبد العزيز ، دينا الشربيني ، ماجد الكدواني ، بيومي فؤاد ، غادة عادل " وإخراج أحمد الجندي وتأليف أيمن وتار .



والفيلم تدور أحداثه حول قضايا الأزواج والزوجات ويقع فى إطار كوميدي اجتماعي.



"الفيل الأزرق"

تجدر الإشارة آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم " الفيل الأزرق " الذي حقق نجاحا كبيرا وحقق إيرادات لم تسبق فى تاريخ السينما المصرية من قبل ، وشاركه فى البطولة كلا من " هند صبرى ، نيللي كريم ، إياد نصار ، شيرين رضا ، خال الصاوي " وتأليف أحمد مراد ، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة " سينرجي فيلمز".





أعرب الفنان كريم عبد العزيز، عن مدى حبه لبيته وأهله وأصدقائه، مشيرًا إلى كراهيته اسئلة من قبيل "فطرتوأضاف عبد العزيز خلال حواره فى برنامج " القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "الحدث": "أنا معرفش أعيش طول اليوم أون لاين، مش هقبل عمري أن يومي بالكامل يبقي متسجل بالطريقة دي" مضيفًا: "السوشيال ميديا مش بتحبني".وواصل حديثه "مش بحب السوشيال ميديا،، أنا مش بقول أنا صح، بس مش بعرف افتح حياتي الـ ٢٤ ساعة على طول كدة لأني بحب الخصوصية".