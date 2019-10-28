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عاجل.. محاكمة المطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبي من سداد نحو مليوني جنيه

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:34 ص
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بوابة الفجر
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تستكمل اليوم الاثنين محكمة جنح التهرب الضريبي، بالتجمع الخامس، محاكمة المطربة بوسي (ياسمين محمد شعبان)، بتهمة التهرب الضريبي من سداد مليون و827.210 ألف جنيه

كانت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة "ببوسى"  أجلت جلسة محاكمة المطربة بوسى بتهمة التهرب من سداد مليون و827،210 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 28 اكتوبر لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وسكرتارية وسام حنفى،

حبس بوسي عامين
كانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827،210 ألف جنيه.

تأجيل جلسة المحاكمة
وكانت أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827،210 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 24 يونيو 2019 لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وبحضور المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى.

كانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827،210 ألف جنيه.
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