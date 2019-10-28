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عمرو أديب عن موسم الرياض: "تركي آل الشيخ محول الرياض إلى مدينة فيها كرنفال كبير" (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:48 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن موسم الرياض هو أكبر كرنفال في الشرق الأوسط برعاية الهيئة العامة للترفيه، مؤكدًا أن الفعاليات مستمرة وهناك حالة سعادة كبير على وجه من حضروا الموسم، مضيفًا: "الناس في السعودي أو خارجها كل واحد بيلاقي الحاجة اللي بتعجبه".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مطاعم العالم تنتقل إلى الرياض، منوهًا إلى أن هناك معرض تحت اسم "التذوق"، لافتًا إلى أنه سيحضر هذا المعرض قائلاً: "كل ما أنت ماشي تدوق وتقطع".

وأوضح أن من الأشياء الجيدة هو مصارعة المحترفين يوم 31 أكتوبر، وهي من أهم الفعاليات وستكون في استاد الملك فهد وسيحضرها عشرات المواطنين، مضيفًا: "أنا من الناس المجنونة بالمصارعة".

وأشار إلى أن هناك معرض للألعاب أيضًا، معلقًا: "دي مدينة العجايب، تركي آل الشيخ محول الرياض إلى مدينة فيها كرنفال كبير، وهناك كم كبير من الإقبال، وكل التذاكر بتخلص والناس واقفة طوابير".

ونوة إلى الفنان حسام عاشور سيشارك في ليالي المحروسة، لافتًا إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على الفعاليات.

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موسم الرياض مصارعة المحترفين عمرو أديب توك شو تركي آل الشيخ

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