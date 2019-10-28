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أحمد بلال عن أزمته مع البدري: كنت أكرهه

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:32 ص
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أحمد بلال
أحمد بلال
السيد علي
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كشف أحمد بلال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، عن تفاصيل أزمته مع حسام البدري أثناء توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر.

وصرح أحمد بلال خلال إستضافته عبر قناة تايم سبورت: "كنت دائمًا أسال البدري عن عدم مشاركتي رغم أن الموسم قارب على الانتهاء، وذهبت للبدري وتحدثت معه وأبلغني أن هذه وجهة نظري".

وواصل بلال: "أبلغته أنه لا يوجد شىء اسمه وجهة نظرك، ومن حقي كلاعب أعرف سبب عدم مشاركتي".

وتابع مهاجم الأحمر: "أريد أن أعرف لو كان يوجد خطأ مني أو ينقصني شىء، وكان رده أني أتكلم كثيراً وهذا الموضوع ليس من حقي وارتفع صوته، وقلت له أنت غير مقتنع بي المشكلة ستكون عندك وليس عندي، ويجب أن تعطي لي مبررًا حالًا عن عدم مشاركتي في المباريات".

وأكمل هداف الأهلي الأسبق: "كل هذا الكلام حدث في وجود هادي خشبة وحاول تهدئتي ولكن قضي الأمر، والبدري رفض اخباري سبب عدم مشاركتي وتركني ورحل".

وإستطرد بلال: "أن تعلم كيف تتعامل نفسياً مع اللاعب هذا شىء هام جدًا في الكرة، البدري من الممكن أنه في تلك الفترة كان لا يمتلك الخبرات الكبيرة في التدريب".

وأوضح نجم الأهلي السابق: "كان أول سنة له في التدريب والتمست له العذر بعد ذلك وعلاقتي تحسنت بالبدري بعدها بفترة، بعد اعتزالي، أصبحت أنظر للأمور بشكل مختلفة".

وأضاف : "أثناء المشكلة كنت أكره البدري جدًا ولم أعلم الاسباب بعدها".

وإستكمل بلال: "مشكلتي نفس مشكلة عماد متعب ومحمد بركات ومشكلة لاعبين كثر جدًا مع البدري، لا أعرف هل لديه قناعة بأن اللاعب عندما يبلغ 31 سنة يكون في مرحلة اعتزال كرة القدم لا أعرف؟".

وأردف: "أخر مباراة لي مع الأهلي الأسوأ في حياتي، أمام حرس الحدود وخسرنا بركلات الجزاء، ولم أكره في حياتي يوم مثل هذا اليوم".

وأنهي نجم النادي الاهلي الأسبق حديثه: "بعد المباراة ركلت دكة البدلاء، وطلبت من هادي خشبه الابتعاد عني لأن رد فعلي سيكون صعب، هذا الوقت أكثر وقت كرهت فيه الكرة".
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الكلمات المفتاحية

معكسر منتخب مصر حسام البدري النادي الاهلي الأهلي أحمد بلال

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