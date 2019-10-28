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تعليق ناري من عماد متعب على جهاز المنتخب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:23 ص
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عماد متعب
عماد متعب
محمد جمال
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أكد عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي، عن دعمه الكامل للجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة بقيادة حسام البدري، مشيراً ان حسام البدري لتدريب منتخب مصر هو إختيار صائب بسبب تاريخه الكبير مع النادي الأهلي.

وصرح عماد متعب خلال تصريحات تليفزيونيه عبر قناة On Sport ، قائلاً :" حسام البدري اسم كبير في التدريب بالكرة المصرية، بعد إنجازاته الكبيرة والتى حققها مع النادي الأهلي، ولا توجد أزمة حالياً معه كل شئ انتهي.

وكشف عماد متعب عن رفضه تولي منصب مدير المنتخب الوطنى ضمن جهاز حسام البدري، قائلاً :" أردت رفع الحرج عن الجهاز الفنى ومنعاً لأي أحاديث لمصلحة منتخب مصر، وبالفعل شهادة حق كابتن حسام البدري رحب بتواجدي كمدير للمنتخب وأبلغ محمد فضل بذلك ولكني إعتذرت".

وأضاف :" لابد من مساندة ودعم المنتخب خلال الفترة المقبلة ودعم الجهاز الفنى، ولابد من عدم الحكم بعد مباراة واحدة، وعلي الجهاز الفني ان يحدد أولوياته وهى بالطبع كإس الأمم وكأس العالم واتمني أن المنتخب يحقق الوصول لمونديال 2022 بجانب صناعة جيل من اللاعبين ".

ورد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر علي حديث متعب، معبراً عن سعادته البالغه بحديث متعب، مؤكداً انه أحد الكوادر القادمة في الكرة المصرية.

ويبدأ المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري تجمعاً مفتوحا اليوم الاثنين ويستمر لمده 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين دون لاعبو الأهلي لإرتباطهم بمعسكر خارجى ودون لاعبو بيراميدز والمصري لإرتباطهم بمباراة بالكونفدرالية.

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الإولي والثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.

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عماد متعب حسام البردي اليوم الأهلي

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