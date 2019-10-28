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بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
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عقد الجمهور مقارنة كبيرة بين محمد الشرنوبي الذي قدم شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة بحدوتة "ما تيجي يامليجي" ضمن حواديت مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثاني وبين الفنان حمزة العيلي الذي قدم من قبل شخصية "مسكر" في  مسلسل " ابن حلال " وحققت نجاحًا كبيرًا.

مسكر يهزم مليجي
تعليقات الجمهور كلها جاءت لصالح مسكر واعتبر الكثيرون أن الشرنوبي، حرص على تقليد حمزة العيلي. 

ترويج الشرنوبي للحدوتة
وكان قد قام الفنان الشاب محمد الشرنوبي، بالترويج لمشاركته في "مسلسل نصيبي وقسمتك 3"، والذي شارك فيه من خلال حكاية "ما تيجي يا مليجي"، حيث قام بنشر الصورة الدعائية للمسلسل عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستحرام".

تعليق الشرنوبي
حيث علق "الشرنوبي" علي الصورة وكتب "اتفرجوا علي حكاية ما تيجي يا مليجي، علي مدار الأسبوع من الأحد للخميس، الساعة ٩ بتوقيت القاهرة، علي قناة MBC".

كما ظهر الفنان محمد شرنوبي متوسطًا البوستر الدعائي للمسلسل وظهر مرة أخري في البوستر، والذي يشير أنه يقدم شخصيتين مختلفتين في حكاية "ما تيجي يا مليجي" لمسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

أبطال الحدوتة
ويشاركه في بطولة العمل من خلال حكاية "ما تيجي يا مليجي"، الفنانة الشابة هدي المفتي والفنانة هبه عبدالغني والفنان محمود حجازي، والفنانة دنيا عبدالعزيز، مسلسل نصيبي وقسمتك من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني والتوزيع لمالكها المنتج تامر مرسي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.


بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
بعد مقارنة الجمهور بين الشرنوبي والعيلي.. "مسكر" يهزم "مليجي" بالقاضية! (صور)
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