طلب خاص من البدري لمدير المنتخب

طلب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر طلب خاص من محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، أمس من أجل مساعدته في تقييم اللاعبين، خلال الفترة الماضية، قبل الدخول في معسكر مغلق اليوم.





وطلب حسام البدري من مدير المنتخب تجهيز التقارير الخاصة بالمنتخب والتي سبق وقدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيري مدربي الفراعنة السابقين عن فتراتهم، ويرغب الجهاز الفني للمنتخب في الاطلاع على التقارير التي قدمها مدربي المنتخب السابقين للاطلاع عليها بشكل عام.





قائمة منتخب مصر إستعداداً لمعسكر كينيا وجزر القمر





وقرر حسام البدري أن تضم قائمة المنتخب ٣٢ لاعب خاصة، أن المعسكر ستكون فترته طويلة ويريد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رؤية جميع اللاعبين.





وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).





ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الإولي والثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.



