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نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في يناير المقبل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:07 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الشكوك مازالت تحوم حول مستقبل الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد على الرغم من أن النادي رفض رحيله في الصيف الماضي.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن النجم الكولومبي قد يرحل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رودريجيز قد يرحل عن الفريق في يناير المقبل إذا لم يتطور وضعه الحالي كما أن الوضع الصعب الذي يعشه الفريق منذ عدة مباريات قد يجعله يرحل في يناير القادم.

وألمح الموقع الإيطالي إلى أن الكثير من الأندية الأوروبية حاولت الحصول على خدمات خيمس رودريجيز في الصيف الماضي على رأسها نابولي وأتلتيكو مدريد ولكن في نهاية المطاف استمر النجم الكولومبي مع الميرينجي.
وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد أعرب عن سعادته ببقائه ضمن صفوف النادي الملكي.

وكشفت صحيفة الكونفيدينشال الإسبانية أن رودريجيز أعلن عن سعادته باستمراره مع ريال مدريد وذلك بناء على قرار زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الذي رحب باستمراره رفقة الويلزي جاريث بيل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز أبدى استعداده للدخول في تشكيلة الفريق والحصول على مكان أساسي في تشكيلة الملكي مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجيز ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة وأنه كان على وشك الانضمام إلى نابولي الإيطالي، حيث رحب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإيطالي في لم شمله مع اللاعب مجددًا بعدما تواجد الثنائي معًا في ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز قضى الموسمين الماضيين في صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة قبل أن يعود للملكي مجددًا عقب نهاية فترة الإعارة ويبقى في مدريد بعد الإصابات العديدة بصفوف الفريق.
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كرة القدم ريال مدريد إيسكو أتالانتا ضد أودينيزي

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