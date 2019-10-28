سمير صبري يحتفل بعيد ميلاد نادية مصطفى في "ذكرياتي"





قال محمد تركي مخرج برنامج "ذكرياتي" للنجم سمير صبري ان حلقه الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ستكون احتفالا بعيد ميلاد الفنانه الكبيرة نادية مصطفى.





سمير صبري يحتفل بنادية مصطفى

وأشار إلى أن النجم سمير صبري، توجه إلى مبنى نقابة المهن الموسيقيه لمشاركه العاملين في النقابة احتفالهم بعيد ميلاد ناديه مصطفى.





حديثها عن مشواره الفني

ومن المقرر أن تتحدث المطربة الكبيرة عن مشوارها الفني الطويل خلال الحلقة، مرورًا بعلاقة الزواج التي تربطها بالفنان أركان فؤاد والذي كان السبب في تعلم نادية مصطفى لطبخ كل أصناف المطبخ السوري باتقان.





يذكر ان الحلقه ستذاع في تمام الرابعة عصرًا على موجات الأغاني.







