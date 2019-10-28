وزيرة الصحة تكشف حقيقة اكتشاف حالات مصابة بالالتهاب السحائي في مصر



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن تطعيم الالتهاب السحائي تطعيم أساسي في جدول تطعيمات جمهورية مصر العربية، منوهة بأن المنظمات الصحية العالمية تؤكد أن مصر من أفضل الدول في تغطية التطعيمات والتي تصل إلى 99،8%.



وأضافت أنه لا يوجد التهاب سحائي في مصر، معلقة: "معندناش وأنا بطمن الأهالي والأسر إحنا عندنا خطط وقائية قوية جدا.. والقطاع الوقائي في مصر من أحسن القطاعات في الدول العربية ويمكن في العالم



أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مصر خالية من الالتهاب السحائي، موضحة أن الفترة الحالية هى فترة تحصين طلاب المرحلة الابتدائية من الالتهاب السحائي، حيث يتم توفير 7،2 مليون جرعة سنويا لتطعيم طلاب المدارس الابتدائية، وللحجاج والمعتمرين.