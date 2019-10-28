أحمد النبوي ينتهي من تصوير فيلمه الجديد "تستطيع الخروج اليوم"





انتهى مؤخرًا الممثل الشاب أحمد النبوي، من تصوير فيلمه الروائي القصير "تستطيع الخروج اليوم" للمخرج مختار علي.





وجسد النبوي، شخصية أحد الشباب المكافحين الذي يقوم ببيع وشراء اجهزة المحمول ويواجه ظروفًا صعبة.





أعمال النبوي

يذكر أن النبوي قام بالعديد من الأعمال الفنية منها مسلسل اهل كايرو... مسلسل الهروب... مسلسل ستات قادرة.... وانتهى مؤخرا من تصوير مسلسل حواديت الشانزليزيه والذي يجسد من خلالة شخصية "حمدي" المحامي.





ونتهي مؤخرًا من اللشتراك في فيلم روائى قصير من بطولة النجمة صفية العمري والنجم محمود قابيل،





عمله في النقد السينمائي

هذا إلى جانب عمله ناقدًا سينمائيًا يشارك في العديد من الفعاليات الفنية والثقافية ويعتبر النبوى مثله الأعلى الفنان القدير "أحمد ذكى" إلى جانب موهبته الكبيرة في التشخيص.







