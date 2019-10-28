خبير: ترامب المستفيد الأول من إعلان مقتل البغدادي

قال الدكتور محمد جمعة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن المستفيد الأول من مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش هو الرئيس الامريكي دونالد ترامب، خاصة أن الرئيس الأمريكي عندما سمح بدخول تركيا لشمال شرق سوريا، تعرض لانتقادات شديدة من كافة الأطراف الفاعلة في الإقليم، والساسة الأمريكيين.



وتابع "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن إعلان الرئيس الامريكي عن مقتل زعيم داعش كان عبارة عن دعاية، لتحسين صورته أمام العالم، وأمام الداخل الأمريكي، لأن الغزو التركي لشمال سوريا، عرض المنطقة والعالم لخطر هروب آلاف من عناصر داعش المحتجزين، لدى قوات سوريا الديمقراطية.



ولفت إلى أن تصريحات الرئيس الامريكي، بأن تركيا هي المسؤولة عن عناصر داعش لم تحسن صورته، لأن تركيا تبدوا أمام أطراف كثيرة أنها طرف غير مؤتمن.

