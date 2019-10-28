زايد: "رئيس الوزراء أكد أن التأمين الصحي ترس بدأ ومش هيقف" (فيديو)



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن القيادة السياسية توجه بالتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي، حيث تم البدء في محافظات جديدة بصورة أسرع من المتوقع.



وأضافت وزيرة الصحة، أن الإصلاح الحقيقي للمنظومة الصحية هو تطبيق منظومة التأمين الصحي، ووجود قوة بشرية مدربة، تحصل على أجور عادلة، منوهة بأن مصر لم تعاني منذ أكثر من سنة من نقص أدوية أو أمصال أو ألبان أطفال.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها اجتمعت برئيس الوزراء لمناقشة عدة ملفات تتعلق بعمل الوزارة، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي حريص على دعم المنظومة الصحية في مصر، مضيفة: "رئيس الوزراء قال التأمين الصحي ترس بدأ ومش هيقف".