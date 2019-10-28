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الأهلي يرفض رحيل قائد الفريق

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:47 ص
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الأهلي
الأهلي
محمد جمال
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رفض النادي الأهلي فكرة رحيل ظهير الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لحاجة الجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى له خلال الفترة القادمة والإعتماد عليه بشكل أساسي.

ورفض النادي الأهلي أي عروض قادمة لضم ظهير النادي أحمد فتحي، لاعب الفريق وقائد منتخب مصر، بسبب إنتهاء تعاقده مع النادي بعد نهاية الموسم الجاري، لجاجة الفريق له خاصة وانه أحد الأعمدة الرئيسية منذ سنوات في تشكيل الأهلي.

وكان نادر شوقي وكيل أحمد فتحي قد أشار في حديث تليفزيوني علي قناة On Sport HD مع الإعلامي أحمد شوبير إن أحمد فتحي يملك عروض قوية لضمه ولكن ينتظر أن يفاتحه الأهلي في تجديد تعاقده.

وأضاف :" أحمد فتحي كان يملك عرض من أحد الأندية المصرية بمبلغ محترم للنادي الأهلي وللاعب قبل مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك الماضية، ولكن رفض اللاعب وايضاً النادي الأهلي تمسك بفتحي".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن رغبة نادى بيراميدز بالتعاقد مع أحمد فتحي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

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الكلمات المفتاحية

كرة مصرية الخطيب الأهلي لا يركع لأحد الأهلي احمد فتحي

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