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أستاذ بجامعة بني سويف: الإعلام المصري قام بدور قوي للرد على أكاذيب "الجزيرة" (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:37 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة نسرين حسام الدين، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة بني سويف، إن الإعلام المصري قام بدور قوي جدًا للرد على أكاذيب قناة الجزيرة، لافتة إلى أن الإعلام كان يقوم على رد الفعل، أو تكذيب الادعاءات بدون فرز الأخبار مثلما يفعل حاليًا.

وأضافت "حسام الدين"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن الإعلام المصري قام بتحليل وإفراز أكاذيب وادعاءات القنوات المعادية، وكان ذلك له أثر كبير على المواطن وعلى جمهور السوشيال ميديا، مما جعل المواطن لدية نوع آخر من الوعي.

وأوضحت أن المواطن المصري أصبح يرى إلى أي مدى تقوم هذه القنوات بفبركة الأحداث، لافتة إلى أن المواطن قام بدور كبير بمشاركة أكاذيب قناة الجزيرة على السوشيال ميديا.
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