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هالة زايد: الدعم السياسي للمنظومة الصحية غير مسبوق في تاريخ مصر (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:18 ص
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الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن برنامج الزمالة المصرية عام بوزارة الصحة عمره 22 عامًا، وهو برنامج مقدر دوليا، ومعترف به عربيا، حيث أمام خريج كليات الطب إحدى مسارين إما أن يلتحق بالعمل بالجامعات االمصرية ونسبتهم لا تتجاوز 10% من الخريجيين، أو التكليف بوزارة الصحة.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن شعور الطبيب أنه لا يحصل على تعليم كافي حتى وإن كان يحصل على راتب جيد أحد أهم أسباب عدم بقاؤه في مصر.

وأضافت وزيرة الصحة، "ذنب المريض إيه إن في طبيب تكليف لسه متأهلش.. والطبيب ذنبه إيه إن بعد الدراسة والمعاناة، يبقا مش عارف مصيره لأربع أو 5 سنوات بعد التخرج"، منوهة بأنه بعد تطبيق برنامج الزمالة المصرية فأنه سيكون حافزا للأطباء للاستمرار.

ولفتت إلى أن الطبيب المصري يريد أن يتعلم، ويكون على علم بتخصصه، موضحة أن برنامج الزمالة المصرية يأتي بالتعاون مع جامعة هارفارد لضمان جودة التدريب والعملية التعليمية، مؤكدة أن الدعم السياسي للمنظومة الصحية في تلك الفترة غير مسبوق في تاريخ مصر.
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