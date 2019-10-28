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خبير في شؤون الحركات الإسلامية: مقتل "البغدادي" ضربة قاسمة للتطرف (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
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سامح عيد
سامح عيد
أمنية فوزي
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علق سامح عيد، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، على مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، قائلًا إن تنظيم داعش الإرهابي ارتكب الكثير من الجرائم البشعة والمروعة، ووضع المسلمين في حرج؛ حتى يثبتوا أن داعش ليس الإسلام.

وأكد "عيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن قتل البغدادي ضربة قاسمة للتطرف والإرهاب بشكل عام.

وأوضح أن داعش لها 3 أشكال؛ داعش الدولة، داعش التنظيم، داعش الإيدلوجيا، لافتًا إلى أن داعش الدولة انتهت في مارس 2019 بشكل واضع عندما تطهير آخر معاقله في سوريا، وداعش التنظيم لن ينتهي بمقتل البغدادي ولكن لن يكون له فرصة للتمدد، وفكرة إيدولوجيا الخلافة فكرة تتجاوز تنظيم داعش إلى تنظيمات كثيرة جدًا.
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