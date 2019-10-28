"العدل": "الهضبة" يتربع على عرش الغناء طوال 30 عاما.. ولو عمل فيلم فاضي هيجيب إيرادات





كشف المنتج جمال العدل، حقيقة عودة المطرب عمرو دياب، للتمثيل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك لقاءً شهيرًا للراحل سامي العدل، يؤكد خلاله أن عمرو دياب، لن يقدم على خوض تجربة التمثيل مجددًا.





وأضاف في تصريحات صحفية: " عمرو دياب لو عمل فيلم فاضي هيجيب إيرادات".





وأكد من جانبه أن الهضبة يفضل التركيز في الغناء فقط، والذي استطاع من خلاله أن يتربع علي عرشه طوال 30 عامًا.



















