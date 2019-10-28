أحمد موسى يفتح النار على الجزيرة بسبب البغدادي (فيديو)

واصل الإعلامي أحمد موسى، هجومه على قناة الجزيرة القطرية بسبب عدم وصفها زعيم تنظيم "داعش" ابوبكر البغدادي بالإرهابي رغم جرائمه، معقبًا متهكمًا: "شوية وهنلاقي عزاء البغدادي في تركيا وقطر ويصلوا صلاة الغائب".



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد إن قناة الجزيرة الإرهابية تقدم "البغدادي" أنه شهيد، مضيفا: "من الممكن أن يكون محمد بديع زعيم داعش خلفا للبغدادي، ويحكم من داخل السجن".



وأشار الإعلامي إلى أن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع كان متهمًا في حادثة محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتلميذا للبغدادي، معقبًا: "بديع من صغره وهو مجرم".

