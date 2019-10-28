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ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الجولة العاشرة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:21 ص
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الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
محمد جمال
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انتهت مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الإسبانى بعدما أسدل الستار على مباراة أوساسونا وفالنسيا بفوز أوساسونا بثلاثية مقابل هدف، في لقاء أقيم علي ملعب سادار، تحت قيادة الحكم سانتياجو جيمي.

أوساسونا يفوز علي فالنسيا بثلاثيه بالليجا الإسبانية
حقق فريق أوساسونا الفوز علي فريق فالنسيا بثلاثيه مقابل هدف، سجل لأوساسونا سانخورخو وروبن جارسيا وروفيس استوبينان وسجل هدف فالنسيا الوحيد مورينو.

وأقيمت اليوم أيضاً 5 مباريات، بدأت بفوز سيلتا فيجو علي ريال سوسيداد بهدف دون رد سجله إليكساندر إيساك، وفاز غرناطة بهدف علي ريال بيتيس بهدف عن طريق الفارو فاديو وفاز أيضاً إسبانيول علي ليفانتي بهدف سجله برناردو إسبينوزا، وفاز إشبيليه علي خيتافي بهدفين دون رد سجلهم هيرنانديز وأوكامبوس.

وأقيم أمس ثلاث مباريات فاز ليجانيس علي مايوركا بهدف وفاز فريق بلد الوليد علي إيبار بهدفين دون رد وفوز أتليتكو مدريد علي أتليتك بيلباو بهدفين.

وشهدت الجولة تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بسبب الاحتجاجات السياسية في إقليم كتالونيا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

غرناطة 20 نقطة
برشلونة 19 نقطة
ريال سوسيداد 19 نقطة
اتليتكو مدريد 19 نقطة
إشبيلية 19 نقطة
ريال مدريد 18 نقطة
فياريال 17 نقطة
بلد الوليد 14 نقطة
أوساسونا 14 نقطة
اتليتك بيلباو 13 نقطة
خيتافي 13 نقطة
فالنسيا 13 نقطة
ليفانتى 11 نقطة
الافيس 11 نقطة
مايوركا 10 نقاط
إيبار 9 نقاط
سيلتا فيجو 9 نقاط
ريال بيتيس 9 نقاط
إسبانيول 8 نقاط
ليجانيس 5 نقاط

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رياضة جدول ترتيب الدوري الإسباني ترتيب الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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