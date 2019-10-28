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استشاري دولي: منظومة التعليم الجديدة تتجه نحو الفهم (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:42 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمود عزمي، استشاري دولي في التعليم العالي إن العملية التعليمية في مصر تحتاج لتطوير المناهج والمدرس، مشيرًا إلى أن مصر طبقت نظام الساعات المعتمدة الموجودة في التعليم الأمريكي.

وأضاف "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد أنه لا يمكن تقليد الدول المتقدمة في منظومة تطوير التعليم لديها، نظرا لاختلاف الثقافات.

وأشار إلى أن من أخطاء التعليم في مصر اعتمادهم على كم المعلومات دون التوجه نحو المعلم، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم الجديدة تتجه نحو الفهم واتخاذ القرارات وليس الحفظ.

وتابع: "هذا النظام سيغير طريقة تفطير الطالب ويستطيع أن يأخذ قراره"، موضحا أن التعليم الأمريكي يأخذ الطالب موضوع الدرس ثم يبحث عنه ويكتب فيه بمعنى يأتي بالمعلومة وليس يتلقاها وبالتالي يفكر ويقرر.
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