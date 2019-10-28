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اتحاد الصناعات: نجاح قطاع الطاقة في القضاء على العجز مؤشر لتحسن الاقتصاد المصري

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:05 ص
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الدكتور محمد سعد الدين
الدكتور محمد سعد الدين
أمنية فوزي
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علق الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، على نجاح قطاع الطاقة المصري في القضاء على العجز وتحقيق فائض، قائلًا إن ذلك يعطي مؤشر اقتصادي لمصر.

وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن قطاع الطاقة يمثل الأذرع الرئيسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه النتائج تشير إلى تحسن الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إلى أن هناك جهود للقيادة السياسية مع وزارة الكهرباء ووزارة البترول، لافتًا إلى أن إنتاج تضاعف في أربع سنوات، مثمنًا هذه القفزات، موضحًا أن جميع الجهود المبذولة تساعد عليها، وتجعل قطاع الطاقة والكهرباء في مصر في تحسن مستمر، مؤكدًا أن قطاعي الطاقة والكهرباء يمثلان قاطرة التنمية.
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الكلمات المفتاحية

صناعة توك شو الطاقة الدكتور محمد سعد الدين

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