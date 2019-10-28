باريس سان جيرمان يضرب مارسيليا برباعية في الدوري الفرنسي

استطاع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن يفوز على نظيره نادي أولمبيك مارسيليا بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.





ملخص مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا





وبدأت المباراة بسيطرة وخطورة كبيرة من نادي باريس سان جيرمان الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 10 عن طريق إيكاردي وسط أداء ضعيف ومتراجع من نادي مارسيليا ليسجل إيكاردي الهدف الثاني لباريس في الدقيقة 26.





وظل باريس سان جيرمان هو المسيطر والمستحوذ على الكرة وسط القليل من المحاولات من نادي مارسيليا ولكن سجل باريس سان جيرمان هدفه الثالث في الدقيقة 32 عن طريق كيليان مبابي.





وسجل مبابي الهدف الرابع لباريس سان جيرمان في الدقيقة 44 وظل باريس سان جيرمان يحاول تسجيل المزيد من الأهداف طوال المباراة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي باريس سان جيرمان إلى 27 نقطة ليظل متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز بينما يقف رصيد نادي مارسيليا عند 16 نقطة ليتواجد في المركز الخامس.



