Advertisements
Advertisements
Advertisements

باريس سان جيرمان يضرب مارسيليا برباعية في الدوري الفرنسي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:15 ص
Advertisements
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حسام مجدي
Advertisements
استطاع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن يفوز على نظيره نادي أولمبيك مارسيليا بأربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

وبدأت المباراة بسيطرة وخطورة كبيرة من نادي باريس سان جيرمان الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 10 عن طريق إيكاردي وسط أداء ضعيف ومتراجع من نادي مارسيليا ليسجل إيكاردي الهدف الثاني لباريس في الدقيقة 26.

وظل باريس سان جيرمان هو المسيطر والمستحوذ على الكرة وسط القليل من المحاولات من نادي مارسيليا ولكن سجل باريس سان جيرمان هدفه الثالث في الدقيقة 32 عن طريق كيليان مبابي.

وسجل مبابي الهدف الرابع لباريس سان جيرمان في الدقيقة 44 وظل باريس سان جيرمان يحاول تسجيل المزيد من الأهداف طوال المباراة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي باريس سان جيرمان إلى 27 نقطة ليظل متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز بينما يقف رصيد نادي مارسيليا عند 16 نقطة ليتواجد في المركز الخامس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة باريس سان جيرمان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

مهاجم مغربي في الطريق للأهلي

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة ليفربول ضد توتنهام liverpool vs Tottenham hotspur مشاهدة مباراة محمد صلاح ضد توتنهام bein sport max

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ حوالي 15 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 6 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كلوب عن إصابة محمد صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم محمد صلاح

11:00 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

07:17 م

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status