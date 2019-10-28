أسعار الدولار اليوم الإثنين 28/10/2019.. والعملة الأمريكية تتراجع في البنوك الخاصة

اسعار الدولار اليوم
تسابقت البنوك الخاصة فى مستهل تعاملات اليوم الإثنين فى تخفيض أسعار الدولار مع احتفاظ البنوك الحكومية بنفس الأسعار التى وصلت إليها أسعار الدولار عند 16.10 جنيهًا للشراء مقابل 16.20 جنيهًا للبيع ليحافظ سعر الدولار على أدني مستوي فى عامين ونصف بنهاية التعاملات أمس الخميس بعد أن فقدت العملة الأمريكية نحو 4 قروش لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية ليسجل سعر الدولار 16.10 جنيه، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.
بداية التراجع في أسعار الدولار
بدأت أسعار الدولار رحلة التراجع مع مطلع العام الجاري ليفقد منذ يناير وحتى وقتنا هذا نحو 9.85 %، ليسجل أمس أعلى سعر للعملة المصرية منذ عامين ونصف.
لماذا تراجعت اسعار الدولار؟
ترجع تراجع الدولار لأدني مستوي فى عامين ونصف، إلي زيادة التدفقات التى دخلت من الاستثمار فى أدوات الخزانة المصرية، وعودة الازدهار للقطاع السياحي، وتحويلات المصريين بالخارج، بجان تقلص العجز فى الميزان التجاري لمصر.
أداء اسعار الدولار خلال شهر أكتوبر
سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تراجع بنسبة 2.4 % خلال شهر أكتوبر الجاري ، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.
سعر الدولار مقابل الجنيه
وسجل سعر الدولار نحو 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، بينما بلغ سعره في المصرف المتحد، وبنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيها للبيع.
اسعار الدولار فى مجموعة من البنوك
|
البنك
|
اسعار شراء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.0886
|
16.1886
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.10
|
16.20
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.10
|
16.20
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.10
|
16.20
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
16٫12
|
16.22
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.08
|
16.18
اسعار الدولار عالميًا
تشهد اسعار الدولار حالة من التذبذب أمام سلة العملات الرئيسية، لترتفع أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.1100 دولار، في حين تراجعت بنسبة 0.1 بالماة أمام الين عند 108.56 ين.
وارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5 بالمائة إلى 1.2843 دولار، وصعدت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة مُسجلة 0.9922 فرنك.
وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 97.687.