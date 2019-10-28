خالد عكاشة يكشف تأثير مقتل "البغدادي" على تنظيم داعش (فيديو)



علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، قائلًا إن مقتل البغدادي سيحدث في تنظم داعش هزة كبير.



وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تنظيم داعش في فترة انحصار منذ هزيمته في آخر معركة له في شمال سوريا، بعد أن كان يسيطر على 3 محافظات سورية، و3 محافظات عراقية.



وأشار إلى أن مقتل زعيم تنظيم داعش وهو في هذه المرحلة من الانحصار يعمق بشكل كبير من أزمته، ويدخله في دوامة سيعاني منها لفترة طويلة، متابعًا: "الحديث عن وفاة التنظيم حديث نظري لا علاقة له بالواقع والدليل على ذلك استمرار تنظيم القاعدة بعد أسامة بن لادن"، لافتًا إلى أن تنظيم داعش طبعة متطورة من تنظيم القاعدة.

