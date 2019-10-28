أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 28-10-2019.. والعملة المحلية تواصل الارتفاع
أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين
تراجعت أسعار العملات أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليفقد سعر الدولار والجنيه الإسترليني واليورو نحو 4 قروش فى مستهل التعاملات، مع تباين اسعار العملات فى البنوك المصرية وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة.
وتشهد أسعار العملات فى مصر حالة من التباين بدأت منذ تعاملات الأسبوع الماضي فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفأول بإنتهائها قريبًا.
وكانت أبرز العملات التى شهدت تراجع خلال الفترة الماضية اسعار الدولار حيث سجلت أدني سعر لها فى البنوك المصرية منذ عامين والنص، وهو ما يؤكد قوة العملة المحلية أمام العملة الأمريكية فى ظل التوجه نحو تقليل عمليات الإستيراد وعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية .
سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الإثنين
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0886 جنيهًا للشراء 16.1886 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8230 جنيهًا للشراء 17.9402 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6336 جنيهًا للشراء 20.7554 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1760 جنيهًا للشراء 16.2814 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.8037 جنيهًا للشراء 14.9012 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين
ريال سعودي 4.2892 جنيهًا للشراء 4.3162 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الإثنين
دينار كويتي 52.9666 جنيهًا للشراء 53.3310 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين
درهم اماراتى 4.3801 جنيهًا للشراء 4.4081 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
اليوان الصيني 2.2769 جنيهًا للشراء 2.2915 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0886
|
16.1886
|
يورو
|
17.8230
|
17.9402
|
جنيه إسترليني
|
20.6336
|
20.7554
|
فرنك سويسري
|
16.1760
|
16.2814
|
100 ين ياباني
|
14.8037
|
14.9012
|
ريال سعودي
|
4.2892
|
4.3162
|
دينار كويتي
|
52.9666
|
53.3310
|
درهم اماراتي
|
4.3801
|
4.4081
|
اليوان الصيني
|
2.2769
|
2.2915