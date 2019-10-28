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أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 28-10-2019.. والعملة المحلية تواصل الارتفاع

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار العملات اليوم فى مصر
اسعار العملات اليوم فى مصر
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

تراجعت أسعار العملات أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليفقد سعر الدولار والجنيه الإسترليني واليورو نحو 4 قروش فى مستهل التعاملات، مع تباين اسعار العملات فى البنوك المصرية وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة.

وتشهد أسعار  العملات فى مصر حالة من التباين بدأت منذ تعاملات الأسبوع الماضي فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفأول بإنتهائها قريبًا.

وكانت أبرز العملات التى شهدت تراجع خلال الفترة الماضية اسعار الدولار حيث سجلت أدني سعر لها فى البنوك المصرية منذ عامين والنص، وهو ما يؤكد قوة العملة المحلية أمام العملة الأمريكية فى ظل التوجه نحو تقليل عمليات الإستيراد وعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية .


سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري


متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0886 جنيهًا للشراء 16.1886 جنيهًا للبيع


متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8230 جنيهًا للشراء 17.9402 جنيهًا للبيع


متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.6336 جنيهًا للشراء 20.7554 جنيهًا للبيع


متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.1760 جنيهًا للشراء 16.2814 جنيهًا للبيع


متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري

100 ين ياباني 14.8037 جنيهًا للشراء 14.9012 جنيهًا للبيع


اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين

ريال سعودي 4.2892 جنيهًا للشراء 4.3162 جنيهًا للبيع


سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الإثنين

دينار كويتي 52.9666 جنيهًا للشراء 53.3310 جنيهًا للبيع


سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين

درهم اماراتى 4.3801 جنيهًا للشراء 4.4081 جنيهًا للبيع


سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

اليوان الصيني 2.2769 جنيهًا للشراء 2.2915 جنيهًا للبيع


متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0886

16.1886

يورو

17.8230

17.9402

جنيه إسترليني

20.6336

20.7554

فرنك سويسري

16.1760

16.2814

100 ين ياباني

14.8037

14.9012

ريال سعودي

4.2892

4.3162

دينار كويتي

52.9666

53.3310

درهم اماراتي

4.3801

4.4081

اليوان الصيني

2.2769

2.2915


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الكلمات المفتاحية

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