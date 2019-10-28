أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 28-10-2019.. والعملة المحلية تواصل الارتفاع

أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

تراجعت أسعار العملات أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليفقد سعر الدولار والجنيه الإسترليني واليورو نحو 4 قروش فى مستهل التعاملات، مع تباين اسعار العملات فى البنوك المصرية وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة.

وتشهد أسعار العملات فى مصر حالة من التباين بدأت منذ تعاملات الأسبوع الماضي فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفأول بإنتهائها قريبًا.

وكانت أبرز العملات التى شهدت تراجع خلال الفترة الماضية اسعار الدولار حيث سجلت أدني سعر لها فى البنوك المصرية منذ عامين والنص، وهو ما يؤكد قوة العملة المحلية أمام العملة الأمريكية فى ظل التوجه نحو تقليل عمليات الإستيراد وعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية .





سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0886 جنيهًا للشراء 16.1886 جنيهًا للبيع





متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8230 جنيهًا للشراء 17.9402 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.6336 جنيهًا للشراء 20.7554 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.1760 جنيهًا للشراء 16.2814 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري

100 ين ياباني 14.8037 جنيهًا للشراء 14.9012 جنيهًا للبيع





اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين

ريال سعودي 4.2892 جنيهًا للشراء 4.3162 جنيهًا للبيع





سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الإثنين

دينار كويتي 52.9666 جنيهًا للشراء 53.3310 جنيهًا للبيع





سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين

درهم اماراتى 4.3801 جنيهًا للشراء 4.4081 جنيهًا للبيع





سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

اليوان الصيني 2.2769 جنيهًا للشراء 2.2915 جنيهًا للبيع





متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0886 16.1886 يورو 17.8230 17.9402 جنيه إسترليني 20.6336 20.7554 فرنك سويسري 16.1760 16.2814 100 ين ياباني 14.8037 14.9012 ريال سعودي 4.2892 4.3162 دينار كويتي 52.9666 53.3310 درهم اماراتي 4.3801 4.4081 اليوان الصيني 2.2769 2.2915







