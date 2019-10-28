بشرى سارة من محافظ شمال سيناء للأهالي (فيديو)

هنأ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أهالي المحافظة على السيول التي هطلت على شمال سيناء، موضحا أنه عندما يكون هناك تدابير جيدة، فأنه يتم تطويع مياه السيول لصالح المواطن.



وأشار "شوشة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وادي العريش كان ملتقى لمياه المطار، معلقا: "حاجة ضخمة، ولا يؤذي الناس"، منوها بأنه تم تخزين 5 مليون متر مكعب من المياه خلف سد الروافعة بالمحافظة.



وأوضح أن سد الروافعة طوله 130 متر، مضيفا أن التلفيات التي نتجت عن موجة الطقس السيىء بسيطة، وغير مؤثرة وتم التعامل معها، منوها بأن أهالي المحافظة سعداء بالسيول وتجميع مياهها، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير الزراعة لإرسال تقاوي قمح وشعير حتى يتم زراعتها والخير يعم.

